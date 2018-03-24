» تجديد حبس لاعب أسوان المتهم بالإرهاب

24 مارس 2018 - 03:11 م

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، قبول استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل اللاعب حمادة السيد مدافع نادى أسوان، وقررت المحكمة تجديد حبسه لمدة 45 يومًا، في اتهامه بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي.

وجهت النيابة للمتهم عدة تهم منهم الانضمام والتواصل مع تنظيم داعش الإرهابي، والانتماء لجماعات محظورة والتخطيط لاستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لقلب نظام الحكم ومعاداة أجهزة الدولة، وتكفير الحاكم، وتبنى أفكار متطرفة، والتحريض على التظاهر.