تأجيل محاكمة المتهمين بالتعدى على كمين الخصوص

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محاكمة
محاكمة

شيماء السيد

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محاكمة 12 متهمًا بالتعدي على كمين الخصوص

كمين الخصوص

التعدى على كمين الخصوص

اغتيال الشهيد مصطفى محمد أمين

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 12 متهمًا بالتعدي على كمين شرطة الخصوص، إلى جلسة 29 أبريل المقبل، لمرافعة الدفاع.

وذكرت التحقيقات أن المتهم الأول في 2016 وأسس وأنشأ تولى قيادة جماعة إرهابية، على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة عملها كما أن هذه الجماعة استهدفت الدعوة لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال الشرطة والقوات المسلحة فضلا عن قيامه بضم باقي المتهمين إلى تلك الجماعة الإرهابية و تدريبهم على كيفية استخدام الأسلحة النارية لاغتيال رجال الشرطة.

وأضافت التحقيقات بأن المتهمين من الأول إلى الخامس والتاسع والحادي عشر والثاني عشر أمدوا تلك الجماعة بالأموال اللازمة والأسلحة النارية والمفرقعات لتنفيذ أغراضها الإرهابية وارتكب المتهمون جميعا جناية اغتيال الشهيد مصطفى محمد أمين رقيب شرطة عمدا خلال تواجده بكمين شرطة الخصوص، حيث تولى المتهم الثالث تصوير واقعة التعدي والاغتيال، كما شرعوا في اغتيال المجنى عليه ضابط الشرطة خالد محى الدين، وآخرين من المكلفين بتأمين كمين الخصوص .


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