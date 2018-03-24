بني سويف تستقبل فوجًا سياحيًا من أعضاء نادي المعادي بالقاهرة

24 مارس 2018 - 03:23 م

استقبلت محافظة بني سويف، فوجاً سياحياً ضم 140 عضواً من أعضاء نادي المعادي بالقاهرة لزيارة معالم السياحة بالمحافظة؛ ما يؤكد مكانة وقيمة ما تتمتع به المحافظة من مقومات سياحية متنوعة، بالإضافة إلى تأكيد نجاح خطة المحافظة والتي تستهدف مكاناً لائقاً لبني سويف على الخريطة السياحة المصرية المحلية والدولية.



وحرص المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، على زيارة الفوج السياحى بمنطقة واحة وهرم ميدوم كنوع من الدعم للقطاع ، وتشجيع كافة مكوناته للحصول على نتائجه الاقتصادية والاجتماعية وانعكاسها على مستوى معيشة المواطن السويفي، حيث كلف المحافظ مسئولى الوحدة المحلية بتقديم كافة التسهيلات ليستمتع الفوج بمعالم بنى سويف السياحية والتاريخية والثقافية والترفيهية، ولإعطاء الصورة الإيجابية عن السياحة الداخلية بالمحافظة .



وعبر أعضاء النادي عن سعادتهم الكبيرة بما تمتلكه بني سويف من جمال الطبيعة والشمس المشرقة وروعة منظر النيل والمساجد والأديرة التاريخية، بالإضافة إلى كرم أهلها وحلاوة روحهم والتسهيلات المقدمة لهم من قبل الجهاز التنفيذي بالمحافظة في مقدمتهم المحافظ المهندس شريف حبيب ويتضمن البرنامج السياحي (برنامج اليوم الواحد) للفوج العديد من الأماكن والأنشطة السياحية والترفيهية والتاريخية، والذي بدأ بمنطقة هرم وواحة ميدوم وتنظيم عروض فنية وفلكلورية وشعبية عبرت عن التراث الثقافي والحضاري المصري بصفة عامة والتراث السويفي بصفة خاصة ويعقب ذلك زيارة لدير الأنبا أنطونيوس مركز ناصر، والذي يعتبر قيمة دينية وتاريخية كبيرة ومن أروع الأماكن التي يمكن أن يتضمنها برنامج السياحة الدينية والتاريخية والثقافية.



يستقبل الفوج عددًا من الآباء والقساوسة لإطلاع الفوج على القيمة التاريخية والدينية للدير ويستكمل الفوج برنامجه السياحي بجولة نيلية للاستمتاع بالنيل والمناظر الطبيعية التي يمتاز بها الكورنيش خاصة وأن بني سويف تمتلك مقومات وميزات تنافسية على مجرى النيل وكورنيش يمتد لمسافات طويلة ومجرى مائي يعد هو الأوسع وتظهر جزر نيلية بالمجرى تعد تحفة فنية ومنظر طبيعي خلاب واحتوى أيضاً البرنامج السياحي زيارة قرية الأسيوطي السياحية بالواسطى والتي استقبلت الفوج في بداية الرحلة لينطلق منها الفوج للاستمتاع بالمقومات السياحية السويفية التي تعد تنافسية ومتميزة.



