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"دعم مصر" يشكل غرف عمليات لمتابعة سير الانتخابات

قبلي وبحري

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النواب

الجمهورية

التصويت

غرف عمليات

الوعي.

أعلن النائب عبدالله على مبروك عضو مجلس النواب عن دائرة ببا جنوب بني سويف والأمين العام المساعد لائتلاف دعم مصر بمجلس النواب عن تشكيل غرفة عمليات رئيسة بالائتلاف دعم مصر بالتجمع الخماس مرتبط بها غرف بالمحافظة لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار 3 أيام ومن ضمن عملها التوكيلات والمندوبين والنتائج وخطة الحشد للمواطنين لمقار الجان الانتخابية من الائتلاف عن طريق النواب في جميع محافظات الجمهورية، وتم توفير وسائل موصلات لنقل الموطنين لمقار الجان الانتخابية مع توفير وسائل موصلات للمعاقين وكراسي متحركة. وقال "مبروك" :نحن كائتلاف دعم مصر وكنواب قمنا بدورنا كباقي الموطنين لكي نثبت إيجابيتنا بالنزول والمشاركة في الانتخابات لكي نوجة رسالة للعالم أجمع أننا المصريين شعب مثقف وعلى درجة وعي عالي منددا بمن يطالبون بمقاطعة الانتخابات و يبعون وطنهم وبلدهم وأننا لا نجد شئ يدعو للمقاطعة كما يروجون ويرددون وأن من يطالب بمقاطعة الانتخابات هو شخص خائن لوطنه. وأكد أن مؤشرات التصويت للمصرين بالخارج أشارت إلى أن الشعب المصري على درجة عالية من الوعي وتحمل المسئولية الكاملة اتجاه وطنه وبلده وقال إن الحشد سوف يكون كبير في الانتخابات بالداخل وأن المصريين سوف يقفون طوابير أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

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