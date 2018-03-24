قرار بوقف إعلانات شبكة «we » الحكومية

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وقف إعلان

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، قرارا بحظر بث إعلان شركة we للاتصالات بالنسبة للجزء الخاص بإفريقيا.

وأوضح المجلس، في بيان أصدره اليوم، أن الإعلان المذكور يتهم الأفارقة بأنهم من آكلي لحوم البشر، مشيرا إلى أن ما ورد بالإعلان يعد أمرا يسيئ إلى العلاقات المصرية الإفريقية، ويضر بمصالح الدولة المصرية في إفريقيا، ويقوض الجهود التي تبذلها لدعم العلاقات معها خاصة في ظل الانفتاح المصري على إفريقيا الذي يشهد تطورا ملحوظا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية.

ونص القرار على أنه "يمتنع تماما بث الإعلان وأن أي مخالفة في البث تؤدي إلى فرض غرامة مالية على القناة التي تبث الإعلان على جميع الشاشات".

ويأتي هذا القرار بناء على الشكوى المقدمة من السفير خالد عمارة مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية ومدير ادارة الترجمات الإفريقية، وبناء على توصية لجنة الشكاوى بالمجلس التي يترأسها جمال شوقي.


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