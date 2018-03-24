ماذا قال حازم إمام عن الفيديو «الفاضح»؟

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فيديو فاضح

أكد حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن كل من في الاستوديو لم يكن يعلم أن الحديث الذي دار مُذاع على الهواء، مشيرًا إلى أن خطأ تقنيا تسبب في الأمر.

ورفض «إمام»- في تصريحات صحفية- التعليق على الفيديو المُسرب من الاستوديو التحليلي لمباراة منتخب مصر الودية أمام البرتغال والتي أقيمت أمس.

وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يجمع بين حازم إمام وأحمد حسام ميدو ومجدي عبد الغني وسيف زاهر وهم يتحدثون بألفاظ خارجة خلال الاستراحة التي حصلوا عليها في أثناء تحليلهم مباراة مصر والبرتغال الودية.

 يشار إلى أن فضائية «أون سبورت» فتحت تحقيقا حول الفيديو المسرب، خصوصًا أن الفيديو المسرب ليس عليه شعار القناة، وألمح البعض إلى احتمال سرقة تردد القناة خلال استعدادات بث المباراة والتقاط مقطع الفيديو من حديث نجوم التحليل الرياضي خلال استراحة جانبية، منوها بأن المسألة قيد التحقيق لمعرفة مصور الفيديو.


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