نائبة محافظ الإسكندرية: "أقسم بالله ما ارتشيت"

24 مارس 2018 - 04:46 م

أكدت سعاد الخولي، نائبة محافظة الإسكندرية، المتهمة بتلقي رشوة، أنها عملت في الجهات الحكومية من أكثر من 40 عامًا، مشيرة إلى أن عمالقة المحافظين أشادوا بنزاهتي وعملي.

يأتي هذا قبل، محاكمتها و6 متهمين آخرين، فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم طلب وتقديم وتلقى رشاوى مالية لأداء موظف عمومى لعمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها، وتزوير محرر رسمى واستعماله .

وطالبت الخولي، من داخل القفص، بضرورة سمع الطرفين، وعدم تصديق طرف واحد، مضيفة "لم أكن فاسدة في يوم، ولا تصدقوا ما أشيع عني".

وتابعت: "المادة 107 التي تعفي الراشدين، ولا تنصت لأي طرف آخر، أقسم بالله مظلومة وأنا ما ارتشيتش ولا عمري كنت فاسدة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير ومجدى عبد المجيد وحسام فتحى.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قدأحال سعاد الخولى وبقية المتهمين في القضية، إلى محكمة الجنايات أواخر شهر نوفمبر الماضى، وذلك في ختام التحقيقات التى أجرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة.

وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات فى القضية فى ضوء ما أسفرت عنه تحريات هيئة الرقابة الإدارية وما كشفت عنه التسجيلات المأذون بها من النيابة، حيث ثبت من خلال التحقيقات واعترافات المتهمين، طلب وأخذ المتهمة سعاد عبد الرحيم الخولي مبلغ 20 ألف جنيه ومأكولات بقيمة 17 ألفا و250 جنيها من مالكي مشروع واحة خطاب للمأكولات البدوية مقابل إنهاء إجراءات تقنين وضع اليد على قطعة الأرض المقام عليها مباني المشروع لعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادر لها، وكذلك إصدار رخصة التشغيل المؤقتة للمشروع وفق برنامج (مشروعك) دون توقيع غرامات عليه، وذلك بموجب محرر زوره المتهم أكرم الدقاق مدير إدارة شئون البيئة بمحافظة الإسكندرية بتحريض من المتهمة سعاد الخولي، حيث أثبت فيه عدم وجود أية مخالفات بيئية بالمشروع.



