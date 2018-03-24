"شباب القبائل العربية": إطلاق "حق الشهيد" على أيام الانتخابات

وأضاف أمين شباب القبائل، أن الانتخابات الرئاسية القادمة ستكون بمثابة الطلقة التي تطلق في صدر كل كاره أو متآمر على الدولة المصرية التي تحارب الآن كل أشكال الإرهاب سواء الفكري أو المسلح .

وأضاف أمين شباب القبائل، أن الانتخابات الرئاسية القادمة ستكون بمثابة الطلقة التي تطلق في صدر كل كاره أو متآمر على الدولة المصرية التي تحارب الآن كل أشكال الإرهاب سواء الفكري أو المسلح .