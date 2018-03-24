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"شباب القبائل العربية": إطلاق "حق الشهيد" على أيام الانتخابات

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صلاح داوود أمين عام شباب القبائل العربية
صلاح داوود أمين عام شباب القبائل العربية

حنان نوح

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الانتخابات الرئاسية

القبائل العربية

صلاح داود

أكد صلاح داود، أمين عام شباب القبائل العربية، أن مصر تشهد حاليًا طفرة كبيرة في جميع المجالات، ويجب مننا جميعًا أن نرد الجميل ونكون متواجدين في اللجان الانتخابية المختلفة لنعبر عن مدى تقديرنا لذلك الدور.


وأضاف أمين شباب القبائل، أن الانتخابات الرئاسية القادمة ستكون بمثابة الطلقة التي تطلق في صدر كل كاره أو متآمر على الدولة المصرية التي تحارب الآن كل أشكال الإرهاب سواء الفكري أو المسلح .


وأشار إلى أن الأيام الثلاثة المختصة بالانتخابات سنطلق عليها "حق الشهيد"؛ لأننا نقدر الدور الكبير الذي تقوم به القوات المسلحة وأجهزة الشرطة في محاربة الإرهاب بسيناء، وتقديرًا منا بالشهداء الذين كانوا السبب في استقرار مصر ليكون عندنا انتخابات يستطيع خلالها المواطنون التعبير عن آرائهم بمنتهى الحرية دون خوف أو قيود .

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