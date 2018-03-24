إسرائيل لا تجرؤ على تهديد مفاعل «الضبعة».. لهذا السبب

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نووى

قال الدكتور عمرو الديب، الباحث في جامعة نيجني نوفغورود الروسية، إن اعتراف إسرائيل بتدمير مفاعل نووي سوري فى 2007، جاء التزامن مع بدء العمل في المفاعل النووي المصري في مدينة الضبعة، لافتًا إلى أن الإدلاء بتلك التصريحات في هذا التوقيت له دلالة واحدة فقط.

وأكد الباحث المصري، في تصريحات لشبكة "روسيا اليوم"، أن إعلان إسرائيل تدمير هذا المفاعل النووي السوري بعد 11 عاما من الحادث، هو تهديد أعداء إسرائيل في المنطقة للعدول عن أي محاولة لتصنيع أسلحة نووية.

وأضاف الدكتور عمرو الديب، أنه لا تستطيع أي قوة جوية دخول المجال الجوي المصري مع وجود أنظمة دفاع جوي حديثة في الجيش المصري، وأيضا لسبب مهم جدًا وهو أن المفاعل النووي المصري سيستخدم فقط في المجال السلمي، وأي تهديد لهذا المفاعل لا يعني فقط الهجوم على مصر، ولكن أيضا على روسيا التي ستقوم بالبناء.

وشدد الباحث المصري على أن هذا التهديد الإسرائيلي موجه لدولة إيران، خصوصا وأن هناك تكهنات بخروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، مما سيدفع طهران للإستمرار في برنامجها النووي دون تفتيش.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، افيغدور ليبرمان، قد كشف لأول مرة عن قيام اسرائيل بتدمير المفاعل النووي السوري عام 2007، مشيرا إلى إنه على المنطقة بأكملها استيعاب الدرس من هذه الضربة.


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