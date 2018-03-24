  • السبت 24 مارس 2018
  • بتوقيت مصر06:19 م
بحث متقدم
ماسبيرو

تفاصيل الملايين التائهة بين «الشباب والرياضة» و«الوطنية للإعلام»

"التموين": حملات رقابية علي شركات ومصانع الاسمنت وتجارالجملة والتجزئة للالتزام بالاسعار

3 أسباب وراء ارتفاع سعر الاسمنت في مصر

آثار الانفجار

ارتفاع عدد شهداء تفجير موكب مدير أمن الإسكندرية

بيل ترو، مراسلة "تايمز"

«تايمز»: مصر بيئة متزايدة القمع

حازم عبدالعظيم

ناشط سياسي ينشر مكالمة تهديد لإسكاته

مفاعل نووي (أرشيفية)

إسرائيل لا تجرؤ على تهديد مفاعل «الضبعة».. لهذا السبب

محمد صلاح

لماذا لا يوجد محمد صلاح «إسرائيلي»؟

حازم إمام

ماذا قال حازم إمام عن الفيديو «الفاضح»؟

المنتخب الوطني

رئيس البعثة: هناك أسماء لا تصلح للعب في المنتخب

لقطة من الإعلان

قرار بوقف إعلانات شبكة «we » الحكومية

بول آينس:

«صلاح» سيكون أحمق إذا فعل هذا الأمر

الرياضة

محمد صلاح
محمد صلاح

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

بسمة وهبة تهدد زوجها بالذبح لهذا السبب

#

«صلاح»: لا يمكنني فعل هذا الأمر

#

أحلام عن مقاطعة قطر: لا تحملوني ما لا أطيق

#

الفقي": السيسي حسم الأمر بهذا القرار

ريال مدريد

المصريون

محمد صلاح

ليفربول

طالب بول آينس، النجم الإنجليزي الأسبق، اللاعب المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول والمنتخب الوطني، بالاستمرار داخل قلعة الآنفيلد، وعدم الانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ونقلت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية عن بول آينس تصريحاته التي قال فيها: "ليفربول هو المكان المناسب لمحمد صلاح وأنصحه بالبقاء مع الفريق وعدم التفكير في الرحيل وحسم الأمر أمام الجميع".

وتابع: "محمد صلاح سيكون أحمقًا إذا ترك ليفربول في نهاية الموسم.. ولكن إذا جلس ربما يقود الريدز للتتويج بأحد الألقاب في الموسم المقبل".



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مصر والبرتغال .. كلام في الرياضة والسياسة

جمال سلطان

سلفية الشيخ "فركوس" (2)

محمود سلطان

بعد حوار ساندرا.. هل يغير السيسي إعلامه؟

فراج إسماعيل

ساركوزى وكوشنر..يا شماتة الطغاة فينا

د. هشام الحمامي

ليسوا عشرة .. بل مائة وأكثر !

طه خليفة

(استقالة عالمة ذرة!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» لاعبو الأهلي يلتقطون صورًا بـ«التيشرت» الجديد
» «صلاح» سيكون أحمق إذا فعل هذا الأمر
» "أردوغان": سنكون في أقرب وقت على طول الحدود السورية
» تأجيل محاكمة "بديع" وآخرين في "فض رابعة"
» قضايا الدولة تطعن على وقف "أوبر" و"كريم"
» «أون سبورت» تحقق في الفيديو الفاضح
» تجديد حبس لاعب أسوان المتهم بالإرهاب
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» أول صور للشهيد "جلال" سائق مدير أمن الإسكندرية
» صورة نادرة لأم كلثوم..تعرف علي مكان التقاطها؟
» قرار جديد من النائب العام حول انفجار الإسكندرية

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • عشاء

    07:44 م

  • فجر

    04:35

  • شروق

    05:59

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:14

  • عشاء

    19:44

من الى
دعايا انتخابات 2018
طارق البشرى
تمثال لصقر قريش
طلاب جامعيون يعملون على عربة الفول
قطار