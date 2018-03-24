» «صلاح» سيكون أحمق إذا فعل هذا الأمر

24 مارس 2018 - 05:09 م

طالب بول آينس، النجم الإنجليزي الأسبق، اللاعب المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول والمنتخب الوطني، بالاستمرار داخل قلعة الآنفيلد، وعدم الانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ونقلت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية عن بول آينس تصريحاته التي قال فيها: "ليفربول هو المكان المناسب لمحمد صلاح وأنصحه بالبقاء مع الفريق وعدم التفكير في الرحيل وحسم الأمر أمام الجميع".

وتابع: "محمد صلاح سيكون أحمقًا إذا ترك ليفربول في نهاية الموسم.. ولكن إذا جلس ربما يقود الريدز للتتويج بأحد الألقاب في الموسم المقبل".



