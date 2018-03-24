ناشط سياسي ينشر مكالمة تهديد لإسكاته

24 مارس 2018 - 05:13 م

قال الدكتور حازم عبدالعظيم، الناشط السياسي، والقيادي السابق بالحملة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه تلقى خلال الفترة الماضية مكالمتين من أحد الأشخاص، يرجح انتماءه لأحد الأجهزة الأمنية، والذي هدده بأسرته، حال عدم توقفه عن توجيه الانتقادات للسلطة.

وفي تصريح إلى "المصريون"، أضاف عبدالعظيم، أن الأرقام التي يتحدثون منها أرقامًا عادية، إلا أنه حال الاتصال بها تكون مغلقة، متابعًا: "لو تقدمت بشكوى، المفروض هؤلاء يحاسبون وفقًا لقانون تنظيم الاتصالات، لكن ذلك إذا كان القانون يطبق".

وكتب عبد العظيم، عبر حسابه على موقع "تويتر"، قائلًا: "نفس الباشا من الجهة المجهولة، ومكالمة تهديد أخرى من عشر دقائق، أرقام التليفونات عندي مش برايفت، لكن طبعا مقفولة، لو الباشا دا من جهة سيادية فعلًا، مين ممكن يحمينا في مصر؟ الداخلية؟ القضاء؟ النائب العام؟!!!!".

وفي تغريده أخرى، قال: "الباشا اللي بيهددني ما يعرفش إني بسجل كل المكالمات، بلاغ للنائب العام، ده لو ينفع يعني!!!، ده التهديد اللي وصلني في 24 يناير 2018 الماضي، عايزين مننا ايه؟، ورئيسك قال كل واحد يتكلم براحته ومافيش توجيهات بكدة !!!".

ونشر عبد العظيم على صفحته الشخصية مقطعين صوتيين لأحد الأشخاص، يهدده بالكف عما يقوم به، والتركيز في حياته الشخصية فقط.

ووجه الشخص المتصل، وفقًا للتسجيل الذي نشره "عبدالعظيم"، ما وصفه بـ"رسالة صغيرة" يقول فيها "خليك فى حياتك الأسرية ولأولادك وشغلك، وابعد عن الدوشة دي فى الفترة الجاية وأديك شايف الأحداث".

وسأل "عبدالعظيم"، المتصل عن أي الجهات بالدولة ينتمي إليها، رد قائلًا: "مش هتفرق معاك جهة ولا مش جهة أنا مش واحد جاي اتصل أتسلى معاك".

وأضاف المتصل: "أنت شايف وعلى مرأى ومسمع من القريب لك ومن البعيد عنك إيه الدوشة، والمشاكل اللي الناس بتتعرض ليها هى وأسرها، وأكيد أنت فى غنى عن الكلام ده، وأكيد لو جيت حسبتها دلوقت إيجابيتها إيه وسلبياتها إيه، هتلاقي أنت في الفترة دي كل اللي بيحصل ليك أو اللي أنت بتعمله ده سلبيات في الآخر عليك، لو حسبتها ورقة وقلم حسبتها عقل حسبتها منطق حسبتها خوف على دنيتك وحياتك والمستقبل، بالعكس ممكن يكون ليك مستقبل أحسن من كده بكتير وحياة بشكل فعال أحسن من كده أوي".