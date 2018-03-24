قائد برشلونة: لا أستبعد انتقال «نيمار» لريال مدريد

24 مارس 2018 - 05:39 م

أكد الإسباني كارلوس بويول، مدافع برشلونة السابق، أنه لا يستبعد انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي إلى صفوف ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.



وفي تصريح لصحيفة "إستادو" البرازيلية، أكد بويول «أعتقد أن نيمار بإمكانه الانضمام إلى ريال مدريد، فهو لاعب محترف، وهذا الأمر غير مستبعد».

وأضاف «لا أرى مشكلة في انتقال نيمار إلى الريال، إنه محترف وليس مستبعدا، لكن أعتقد أنه سيكون من الصعب ترك سان جيرمان، لأنهم أنفقوا الكثير من المال للحصول على توقيعه».

وأوضح بويول «تقليديا، برشلونة ومدريد هما أقوى الأندية، عليك أن تفكر مليا قبل أن تغادر هذه الأندية، ولكن من الصحيح أيضا أن هناك أندية غنية أخرى تبحث عن لاعبين يحملون أسماء، ومحاولة بناء فرق كبيرة».

وتطرق بويول في حديثه عن أسعار اللاعبين الجنونية، قائلا «الميركاتو أصبح مجنونا، إذا كنت تريد ضم لاعب من ناد آخر، فعليك أن تفعل أشياء مجنونة، وتدفع أرقاما خيالية، لذا فإنه من الضروري الاعتناء جيدا بأكاديمية النادي».

وعن الفريق المرشح للفوز بالمونديال الروسي قال بويول «أرشح منتخب بلادي للفوز، أعتقد أنه بسبب وجود فريق جيد لديه أفكار واضحة، ولكن علينا أن ننتظر لنرى كيف ستصل بقية الفرق، خاصة هؤلاء الذين لديهم لاعبون ممتازون».