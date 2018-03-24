» لاعبو الأهلي يلتقطون صورًا بـ«التيشرت» الجديد

24 مارس 2018 - 06:16 م

التقط لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صورًا بالقميص الجديد ماركة (ASC )، والذي سيتم طرحه لجماهير النادي نهاية الأسبوع الجاري.

وقال الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة إن الفريق يظهر بالزي الجديد خلال مباراة الفجيرة الإماراتي الودية المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل بالإمارات، بمناسبة مرور خمسين عاما على إنشاء النادي الإماراتي الشقيق، على أن يرتدي الفريق القميص الجديد خلال مباريات الدوري.

وتطير بعثة الأهلي إلى الإمارات ظهر غد الأحد برئاسة خالد الدرندلي أمين صندوق النادي إلى الإمارات؛ استعدادا للمباراة الودية.