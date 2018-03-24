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حبس مرتكبي واقعة قتل مسنة 15 يومًا على ذمة التحقيق

قبلي وبحري

صوره أرشيفيه
صوره أرشيفيه

حسين عثمان

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أمرت نيابة أول أسيوط، بحبس كل من "عادل مصطفي عيسي حسنين"، وشهرته البرنس، عاطل مقيم غرب البلد، و"حسن أحمد سعد حسن"، وشهرته حسن سبوله، عاطل مقيم غرب البلد، بتهمة قتل مسنة 15 يومًا علي زمة التحقيق بعد اعترافهم أن القتل كان من أجل السرقة.

البداية عندما تلقي  اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من اللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية يفيد تلقي قسم أول أسيوط بلاغا من الأهالي بالعثور عجوز في العقد الثامن من عمرها مذبوحة.

وأشارت التحريات التي قام بها المقدم محمد عطية رئيس مباحث أول أسيوط ومعاونيه النقباء علي جلال وأحمد مفتاح إلى أن المجنى عليها تدعى صفية محمد جلال حسن 78 سنة ربة منزل مقيمة غرب البلد حارة جلال وأن وراء الواقعة كل من عادل مصطفي عيسي حسنين وشهرته البرنس عاطل مقيم غرب البلد. سبق اتهامه في عشر قضايا متنوعة ما بين مخدرات وسرقات متنوعة وسكر بالطريق العام و حسن احمد سعد حسن وشهرته حسن سبوله عاطل مقيم غرب البلد سبق اتهامه في عشره قضايا اتجار في مخدرات ومشاجرة وإحراز سلاح ناري.

واتفقا علي ارتكاب جريمتهم الآثمه عقب ترددهما عده مرات بمحل سكن المجني عليها حيث انهما يقطنان بالقرب منها ويزاولان نشاطهما الاجرامي في الاتجار في المخدات بالمنطقه وانهما علي علم بالمجني عليها حيث كانت عادة تجلس علي الارض امام الحاره التي تقطن بها وترتدي قرطا ذهبيا كبير الحجم وهو مقصد المتهمين وفي موعد ارتكاب الواقعه توجها اليها بعد تعاطيهما كميه من المواد المخدره.

وعقب دخولهما لسكن المجني عليها والمعتاد ان يكون الباب غير مغلق في تلك الميعاد في حوالي الساعه السابعه والنصف صباحآ عقب خروج حفيدي المجني عليها للمدرسه حيث انه حال مشاهده المجني عليها للمتهمين بداخل غرفتها بالدور الارضي قامت بالصياح فقام المتهم الاول بإخراج سلاح البيض من جانبه سكين وباغتها بعده طعنات حتي فارقت الحياه وذلك خشيه افتضاح امرهما عقب مشاهده المجني عليها لهما وتأثير المواد المخدره التي كانا متعاطيين لها ولم يتمكنا من سرقه الحلق الذهبي لاستشعارهما بصوت قدوم نجلها واولاده القاطنين بالدور العلوي للمجني عليها وفروا هاربين وقامو بالتخلص من السكين وإلقائه بترعه الملاح.


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