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انتداب أطباء لسد العجز بقرى مدينة أبنوب في أسيوط

قبلي وبحري

صوره أرشيفه
صوره أرشيفه

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انتداب أطباء

مدينة أبنوب

قرر اللواء أشرف البيه رئيس مدينة أبنوب انتداب أطباء من أخصائي الباطنة والأطفال من مستشفى أبنوب المركزي، للوحدات الصحية بالقرى ذات الكثافة المرتفعة، وذلك لسد العجز بها.

وأوضح رئيس مركز ومدينة أبنوب، أن القرار صدر بالتنسيق مع وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد سيد مدير الإدارة الصحية بأبنوب حرصًا من رئاسة أبنوب على توفير الرعاية الطبية للقرى كثيفة السكان، مثل قري المعابدة، وبني محمد، والقداديح، وبني إبراهيم، مشيرًا إلى أن الانتداب سيكون ليوم واحد بالأسبوع ولمدة عام لتغطية العجز بتلك القرى.


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