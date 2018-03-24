نائب رئيس منظمة "الحق" يدين حادث الإسكندرية الإرهابي

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نعى المحامي والحقوقي عمرو عبد السلام، نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، شهداء التفجير الإرهابي الذي وقع صباح اليوم، بمحافظة الإسكندرية أثناء استهداف موكب مدير الأمن بعبوة ناسفة، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين والذي أدي إلي مقتل وإصابة عدد من أفراد الشرطة.

ووصف "عبد السلام"، العمليات الإرهابية التي تستهدف الأبرياء بالأعمال الإجرامية الخسيسة التي تتنافى مع كافة تعاليم الشرائع السماوية وتعد انتهاكا صارخا لكافة المعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والتي من أهمها الحق في الحياة الآمنة للأبرياء, مشيراً إلى أن الإرهاب الأسود الذي طل بوجهه القبيح علي مصر لن يزيد الشعب المصري إلا صلابة وإصرارًا على اجتزاز هذا الإرهاب من جذوره كما أنه لن  يؤثر علي عزيمة قوات الأمن في مواجهته  وأن الشعب المصري بلحمته يساند الدولة في القضاء على الإرهاب.

 كما طالب عبد السلام كافة منظمات حقوق الإنسان في العالم  أن تتبع المهنية والحيادية وتبتعد عن الانتقائية والمعايير المزدوجة, وأن تدين بكل قوة وحزم تلك الأعمال الإرهابية التي تستهدف حق الإنسان في الحياة ويؤكد عبد السلام علي ضرورة مواجهة الإرهاب والعنف بمنتهي القوة والحزم بنفس القدر الذي يطالب فيه باحترام حقوق الإنسان والدستور.



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