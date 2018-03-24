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«الجيش» يعلن استعداده لتأمين الانتخابات الرئاسية

الحياة السياسية

تأمين المقار الانتخابية بواسطة الجيش والشرطة
تأمين المقار الانتخابية بواسطة الجيش والشرطة

خالد الشرقاوي

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وزارة الدفاع

الجيش

القوات المسلحة

الانتخابات الرئاسية

السيسي

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم السبت، أن قيادة الجيش استكملت استعداداتها لتأمين الانتخابات الرئاسية القادمة، بالتعاون مع وزارة الداخلية.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان لها، إنها اتخذت "كافة الترتيبات والإجراءات المرتبطة بمعاونة وزارة الداخلية بتنظيم تأمين الانتخابات الرئاسة على مستوى الجمهورية، وتوفير المناخ الآمن للمواطنين للإدلاء بأصواتهم على مدار أيام 26 و27 و28 مارس الجاري".

وتابع البيان: "أن ذلك يأتي بالتزامن مع استمرار عمليات الجيش والشرطة بمواجهة الإرهاب في شمال سيناء وعلى محاور عدة بأنحاء متفرقة من البلاد".

وأشارت الوزارة إلى أن القوات المسلحة تشترك "في تأمين العملية الانتخابية بكافة عناصرها في نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية وقيادات وهيئات وإدارات القوات المسلحة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية واللجنة العليا للانتخابات وكل الأجهزة المعنية".



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