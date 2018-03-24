«الشريف»: نرفض الإرهاب بكل صوره ونطالب بفتح نوافذ الحريات

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الإرهاب

الحريات

البناء والتنمية

خالد الشريف

استنكر خالد الشريف، المستشار الإعلامي لحزب "البناء والتنمية"، الحادث الإرهابي الذي وقع بمدينة الإسكندرية وأسفر عن مقتل شرطي وإصابة أربعة آخرين.

وأعرب عن رفضه للإرهاب بكافة صوره وأشكاله، معتبرًا الإرهاب أكبر معوق للنهضة والتنمية في مصر وهو ما يجب على جميع الأحزاب والقوى السياسية التكاتف لمواجهته.

وطالب الشريف في تصريحات صحفية تغيير الاستراتيجية الأمنية في مواجهة الإرهاب وفتح نوافذ الحريات للجميع دون إقصاء، مجددًا مطالبته بالإفراج عن المعتقلين والسجناء السياسيين وإجراء مصالحة وطنية شاملة.


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