القبض على لص مدرسة "السادات" الثانوية بالإسماعيلية

24 مارس 2018 - 07:00 م

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية، من القبض على لص حاول سرقة محتويات الأجهزة الإلكترونية من داخل مدرسة السادات الثانوية العسكرية.

كان مأمور قسم ثانٍ الإسماعيلية، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة بضبط لص بمدرسة مدرسة السادات الثانوية العسكرية بدائرة القسم وذلك على خلفية بلاغ من محمد إبراهيم عابدين محمود مواليد صاحب صالة جيم ومقيم أمام المدرسة، سؤاله قرر بمشاهدته بتسلق سور المدرسة من الداخل وبحوزته بعض الأجولة من شرفه من منزله.

وعلى الفور انتقلت الدورية الأمنية لمكان الواقعة وضبط"إسلام ا .م " وشهرته إسلام الفار 26 عاما عامل ومقيم الشهداء دائرة القسم ومسجل شقى خطر تحت رقم 47 فئة ب " سرقات عامة " سبق اتهامه في عدد (19) قضية بتهم " مخدرات " ،سرقة متنوعة، هتك عرض، سلاح بدون ترخيص، بحوزته عدد 14 تاب و2 شاشة كمبيوتر ـو 6 سماعات و1 راديو وجهاز ضغط و جهاز سكر ــ 2كست ــ جهاز وايرلس و10 مشترك كهربائي وبعض الملابس.

وبمناقشته أقر بقيامه بسرقة المضبوطات من داخل المدرسة، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات،تحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة لاتخاذ اللازم حياله، كما تم التحفظ على حارس المدرسة وتوجيه تهمة الإهمال في عمله، بعدما تعرف على المسروقات.