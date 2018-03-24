  • السبت 24 مارس 2018
  • بتوقيت مصر10:27 م
بحث متقدم
مجدي عبدالغفار

وزير الداخلية: حددنا منفذي تفجير الإسكندرية

البرنامج الساخر «أبله فاهيتا»

البرامج الساخرة تزعج النظام

انفجار اسكندرية

مفاجأة.. شركات المحمول مسئولة عن حادث الإسكندرية

رموز مبارك قد يكونوا بديلًا للنظام الحالي

الاتحاد الأوروبي يستبعد "مبارك" ورموزه من لائحة العقوبات

قوات الجيش في سيناء

«ولاية الإسكندرية».. «داعش» يحاول إثبات وجوده بعد «سيناء2018»

أرطغرل

4دول تغزو مصر بـ «القوة الناعمة»

قائد القيادة المركزية الأمريكية مع الرئيس السيسي

أبرز بنود الاتفاقية العسكرية مع أمريكا

الروائي علاء الأسواني

الوصف «معارض».. والتهمة «كتاب»

حازم عبدالعظيم

ناشط سياسي ينشر مكالمة تهديد لإسكاته

نتنياهو

«نتنياهو» يهاجم مجلس حقوق الإنسان

القبض على لص مدرسة "السادات" الثانوية بالإسماعيلية

قبلي وبحري

المتهم
المتهم

حنان نوح

أخبار متعلقة
#

صفعة جديدة للمتهمين بالسطو المسلح على مدرسة

#

حقيقة فصل 142 طالبًا بمدرسة ثانوية في أسيوط

#

ضبط 6 هاربين من أحكام قضائية بالإسماعيلية

#

القبض علي وكيل وزارة القوي العاملة بتهمة الرشوة

سرقة

الإسماعيلية

مدرسة السادات

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية، من القبض على لص حاول سرقة محتويات الأجهزة الإلكترونية من داخل مدرسة السادات الثانوية العسكرية.

كان مأمور قسم ثانٍ الإسماعيلية، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة بضبط لص بمدرسة مدرسة السادات الثانوية العسكرية بدائرة القسم وذلك على خلفية بلاغ من محمد إبراهيم عابدين محمود مواليد صاحب صالة جيم ومقيم أمام المدرسة، سؤاله قرر بمشاهدته بتسلق سور المدرسة من الداخل وبحوزته بعض الأجولة من شرفه من منزله.

وعلى الفور انتقلت الدورية الأمنية لمكان الواقعة وضبط"إسلام ا .م " وشهرته إسلام الفار 26 عاما عامل ومقيم الشهداء دائرة القسم ومسجل شقى خطر تحت رقم 47 فئة ب " سرقات عامة " سبق اتهامه في عدد (19) قضية بتهم " مخدرات " ،سرقة متنوعة، هتك عرض، سلاح بدون ترخيص، بحوزته عدد 14 تاب و2 شاشة كمبيوتر ـو 6 سماعات و1 راديو وجهاز ضغط و جهاز سكر ــ 2كست ــ  جهاز وايرلس و10 مشترك كهربائي وبعض الملابس.

وبمناقشته أقر بقيامه بسرقة المضبوطات من داخل المدرسة، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات،تحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة لاتخاذ اللازم حياله، كما تم التحفظ على حارس المدرسة وتوجيه تهمة الإهمال في عمله، بعدما تعرف على المسروقات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مصر والبرتغال .. كلام في الرياضة والسياسة

جمال سلطان

سلفية الشيخ "فركوس" (2)

محمود سلطان

بعد حوار ساندرا.. هل يغير السيسي إعلامه؟

فراج إسماعيل

أهداف إفريقية في شبكة الجهل!

أ. د. حلمي محمد القاعود

ساركوزى وكوشنر..يا شماتة الطغاة فينا

د. هشام الحمامي

ليسوا عشرة .. بل مائة وأكثر !

طه خليفة
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. «ساويرس»: أشجع هذا التنظيم السري في مصر
» «بن سلمان» يلتقي مديرة صندوق النقد الدولي بواشنطن
» موسى مصطفى: هذا رأيي في البرادعي وخالد علي وأيمن نور
» «صلاح» الأحق بجائزة الأفضل في «البريميرليج»
» تظاهرات حاشدة بأمريكا لفرض قيود على الأسلحة
» مقتل اثنين في غارة أمريكية على جنوب ليبيا
» أمير قطر يزور روسيا بدعوة من بوتين غدًا
» بالصور.. ننشر «التشيرت» الجديد للأهلي
» 3 أسباب وراء ارتفاع سعر الأسمنت في مصر
» وفاة الفنانة الفلسطينية «ريم البنا» بعد صراعها مع المرض
» «نتنياهو» يهاجم مجلس حقوق الإنسان

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • فجر

    04:34 ص

  • فجر

    04:35

  • شروق

    05:59

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:14

  • عشاء

    19:44

من الى
أرطغرل
موسى مصطفى موسى
دعايا انتخابات 2018
طارق البشرى
تمثال لصقر قريش