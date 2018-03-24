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سيدة تعود إلى مصر بعد غياب 30 عاما

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سيدة تعود إلى مصر بعد غياب 30 عاما: "ربنا يخلينا السيسي"
سيدة تعود إلى مصر بعد غياب 30 عاما: "ربنا يخلينا السيسي"

خالد الشرقاوي

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بيروت

الخارجية

السيسي

أعربت مواطنة تدعى إيمان عن سعادتها برجوعها إلى مصر بعد غياب 30 عاما عن مصر، لافتة إلى أنها كانت تعيش عند سيدة لبنانية فى أواخر فترتها التى فقدت فيها نظرها بسبب حادث أليم.

وقالت خلال حوارها مع الإعلامى محمد مهران عبر برنامجه "ساعة مع المستشار"، خلال فضائية "ال تى سى"، "أنا مش مصدقة أن أنا رجعت تانى مصر بلدى، كنت بعيش كل يوم فى حزن وأنا خارج مصر، والحمد لله ربنا كرمنى ورجعت بلدى أم الدنيا الله يخلينا رئيسنا عبد الفتاح السيسى وتحيا مصر تحيا مصر".

وأضافت: "توبة خلاص اطلع من بلدى تانى الحمد لله، مكنتش عاوزة اسيبها لكن أعمل أيه إلى عذبنى جوزى وخلانى اسيب البلد وأسافر برة وأنا عمرى ما هخرج برة مصر تانى تحيا مصر". 

قالت نسرين نجلة إيمان السيدة الغائبة عن مصر 30 عاما، إنها فور علمها بوجود والدتها منذ 6 أشهر، وبعد ظهورى عبر البرنامج خلال الحلقة الماضية، ناشدت فيها وزيرة الهجرة نبيلة مكرم ووزير الخارجية سامح شكرى، وعلى الفور وزارة الخارجية والهجرة، قاموا بتخليص إجراءات عودتها من لبنان.

وأشارت نسرين إلى أن "السفارة المصرية فى بيروت خلصت جميع الأوراق والأمن العام أعفاها من ديون 5 آلاف دولار، أنا مكنتش مصدقة أن والدتى ركبت الطيارة فى لبنان وهتوصل مصر".


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