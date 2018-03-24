» مقتل وإصابة 9 بانفجار قرب مخيم اعتصام بكابول

24 مارس 2018 - 07:11 م

أعلن مستشفى طوارئ أجنبي مقتل شخص وإصابة 8 آخرين، بانفجار وقع، اليوم السبت، بالقرب من ساحة اعتصام جنوب شرقي العاصمة الأفغانية كابول، فيما أفادت وزارة الداخلية الأفغانية بوقوع 3 إصابات فقط دون ذكر قتلى.

وقال مستشفي طوارئ تابع لمنظمة خيرية إيطالية في حسابه على "تويتر" بـ "وصول 9 جرحى من مكان الانفجار، أحدهم لفظ أنفاسه قبل وصوله للمستشفى".

فيما أفاد نصرة رحيمي، معاون الناطق باسم وزارة الداخلية، بـ "إصابة 3 أشخاص في الانفجار الذي ضرب منطقة تشمن حضوري، مضيفا أنه "تم نقلهم إلى المستشفيات القريبة"، موضحا أن "الحادث نجم عن انفجار قنبلة مغناطيسية"، وفق وكالة "سبوتنيك".

وأفاد الناطق باسم شرطة كابول، بصير مجاهد، بأن "القنبلة كانت مخبأة على السياج المحيط بالملعب الذي يقام فيه الاعتصام".

وتضاربت الأنباء حول الدافع من تنظيم الاعتصام، فبينما ذكرت قناة "الجزيرة" أنه يأتي احتجاجا على الأوضاع الأمنية المتردية في البلاد، قالت وكالة "باجوك" الأفغانية إنه يأتي "لتسليط الضوء على القمع الذي تتعرض له قومية البشتون في باكستان".

وتشكو قومية البشتون في باكستان من أوضاعها في المناطق الحدودية مع أفغانستان، حيث تحاصر القبائل في القتال الدائر بين القوات الباكستانية المدعومة من الولايات المتحدة والعناصر المسلحة، ما أدى إلى مقتل وفقدان الآلاف.

وتعاني أفغانستان اضطرابا أمنيا بسبب انتشار تنظيمات مسلحة مثل حركة طالبان، وحركات متحالفة معها، وتنظيم "داعش" الإرهابي.

وتقوم قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية بعمليات مشتركة لمكافحة الإرهاب في جميع أنحاء البلاد.