متصلة لمعالج روحاني: "بشوف ستات عواجيز على الحائط في بيتي"

24 مارس 2018 - 08:11 م

قالت متصلة تدعى دعاء من القاهرة فى سؤالها لمعالج روحانى، إنها ترى شخصيات ووجوهًا على الحائط فى منزلها كسيدات عجائز وآخرين مما سبب لها قلقًا بالغًا، كما أنها ترى سيدة عجوزًا شعرها أبيض ووجهها مخيف للغاية، وكل ذلك وهى مستيقظة.

ليجيب الشيخ "إبراهيم على عثمان" معالج روحانى، خلال حواره مع المحامى "محمد مهران " ببرنامج ساعة مع المستشار، المذاع عبر فضائية "ltc "، أنها ذلك تخيل والقرين هو من يضر الإنسان، ويجب تحصين من القرين بالدعاء صباحاً، والأذكار، وقراءة آيات من القرآن الكريم، والصلاة على الرسول.



