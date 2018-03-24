» وفاة الفنانة الفلسطينية «ريم البنا» بعد صراعها مع المرض

24 مارس 2018 - 08:24 م

تُوفيت الفنانة الفلسطينية ريم البنا، ابنة مدينة الناصرة، فجر اليوم السبت، بعد صراع طويل مع المرض.

وريم من مواليد عام 1966، اشتهرت بغنائها الملتزم، واعتبرت رمزًا للنضال الفلسطيني، وهي ابنة الشاعرة الفلسطينية المعروفة زهيرة الصباغ.

أصيبت ريم بمرض السرطان منذ 9 سنوات، كما عانت من مرض الشلل الوتري الذي كاد يفقدها صوتها الملائكي، وأعلنت توقفها عن الغناء في عام 2016.

ونعت والدة ريم الشاعرة زهيرة الصباغ على موقعها فى "فيسبوك" ابنتها بالقول: "رحلت غزالتي البيضاء، خلعت عنها ثوب السقام، ورحلت، لكنها تركت لنا ابتسامتها، تضيء وجهها الجميل، تبدد حلكة الفراق".

من هي ريم بنا ؟



