الصين تمنع الضحك في التلفزيون والإنترنت

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فرضت السلطات الصينية حظرًا على نشر أشرطة الفيديو المضحكة والمحاكاة الساخرة من الأعمال الفنية على القنوات التلفزيونية وفي الإنترنت.

ويرى الموظفون الصينيون أن أشرطة الفيديو المضحكة "تقوض الأسس الاشتراكية الرئيسية"، وقد تهدد سلطة الرئيس الصيني شي جين بينج، وفق صحيفة "South China Morning Post ".

ووفق الوثيقة الرسمية لإدارة الصحافة والإذاعة والتلفزيون يفرض في الصين الحظر على أشرطة الفيديو التي "تشوه الأعمال الأدبية والفنية الكلاسيكية".

ويرى المحلل الصيني من بكين فو جيان أن من سيرفض مراعاة القواعد الجديدة سيمنع من إمكانية العمل في القنوات التلفزيونية، أما أصحاب الصفحات في الإنترنت فسيتم تجميد صفحاتهم.

وقد أزالت مجموعة "JustXiait " من مؤلفي الصفحات المضحكة، المعروفة بالدبلجة الساخرة لأشرطة الفيديو التي تضم لقطات من الأفلام، كل فيديوهاتها، تطبيقا للقانون الجديد.



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