4دول تغزو مصر بـ «القوة الناعمة»

24 مارس 2018 - 08:46 م

تركيا تستحوذ على مشاهدات المصريين بمسلسلات تاريخية



قطر تذيع مباريات كرة القدم للأندية والمنتخب الوطنى

المسلسلات الدينية بوابة إيران للدخول للبيوت المصرية

إسرائيل تستغل كأس العالم القادم للوصول للمشاهد المصرى

تعتبر القوة الناعمة، واحدةً من أهم الأسلحة التى تستخدمها الشعوب مؤخرًا؛ لتحقيق أهداف سياسية من ورائها، وقد نجحت عدة دول غير متوافقة سياسيًا مع مصر فى دخول البيوت المصرية عن طريق القوة الجديدة.

ومصطلح "القوة الناعمة" أو "سياسة الدبلوماسية الناعمة"، هو مصطلح سياسى صاغه الأمريكى "جوزيف ناى" من جامعة هارفرد، واستخدمه لوصف "القدرة على الجذب والضم دون الإكراه أو استخدام القوة كوسيلة للإقناع".

وتستخدم بعض الدول، الدراما، أداةً فنية لها أهداف سياسية غير مباشرة؛ يمكن تصديرها لدعم الانتشار الناعم إقليميًا ودوليًا.

وقد استخدمت مؤخرًا أربع دول هذه القوة الناعمة لتصل إلى كل بيوت المصريين، بداية من إيران، الدولة المختلفة سياسيًا مع مصر، والتى أنتجت فى عام 2006 مسلسل "يوسف الصديق"؛ ليجتاح البيوت المصرية وسط تفاعل كبير وانتشار غير طبيعى للمسلسل الذى حاز على نسب مشاهدة عالية فى مصر، وتوالى بعده عدد آخر من المسلسلات الإيرانية فى المجتمع المصرى.

ومن المسلسلات الإيرانية إلى الرياضة، وبالرغم من الخلاف السياسى الواضح بين النظام المصري والقطري، والاتهامات المتبادلة بين البلدين، ومشاركة مصر مع 3 دول عربية أخرى فى الحصار الأخير على قطر، إلا أن قنوات "بي إن سبورت" القطرية فى كل مكان، ويتابع من خلالها المصريون الدوريات الأوروبية، وتصفيات كأس العالم، ومن المتوقع أن تجذب "بي إن سبورت"، ملايين المتابعين من مصر لمشاهدة كأس العالم، والمقرر فى مايو القادم.

إسرائيل لم تقف فى وضع المتفرج، بل أعلنت مؤخرًا، عن حصولها على حقوق بث مباريات كأس العالم 2018 في روسيا للمرة الأولى، كما كشفت عن نيتها إذاعة المباريات باللغة العربية وبالمجان.

أما رابع دولة استخدمت القوة الناعمة للوصول إلى المواطن المصرى كانت تركيا، ومن المعروف أن النظام التركى على خلاف كبير مع النظام المصرى، وأن تركيا تستضيف عددًا كبيرًا من جماعة الإخوان المسلمين على أراضيها، وقد حققت مسلسلات تركية نسب متابعات كبيرة جدًا، وظهر ذلك فى مسلسلات أهمها "حريم السلطان"، و"نور"، بالإضافة إلى المسلسل الذى يعرض حاليًا، وهو " قيامة أرطغرل".

وفى إطار ذلك كله ترصد "المصريون"، كيف استخدمت الدول المعارضة للنظام المصرى، القوة الناعمة للدخول لبيوت كل المصريين

الدراما التركية تنتصر



عقب ثورات الربيع العربى والتى اندلعت فى عام 2011، ووصول جماعة الإخوان المسلمين إلى سدة الحكم، توطدت العلاقات المصرية التركية، وزار رجب طيب أردوغان، مصر؛ عقب وصول الرئيس الأسبق محمد مرسى إلى كرسى الرئاسة، وعقب عزل مرسى من الرئاسة فى صيف 2013، اتهم أردوغان النظام المصرى وقتها، بأنه استولى على الحكم بوضع كل الحريات تحت قدميه، ما أدت هذه التصريحات إلى خلق اختلافات كثيرة واتساع الفجوة بين الطرفين، وإعلان تركيا رسميًا فى 18 يوليو قطع علاقاتها بمصر.

واستمرت الخلافات المصرية التركية خلال الـ5 سنوات الماضية، وتم قطع القنوات الدبلوماسية بين البلدين، كما استقبلت تركيا عددًا كبيرًا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين على أراضيها، ومؤخرًا غيّرت مصر اسم شارع السلطان العثمانى سليم الأول بحى الزيتون؛ لتصل الخلافات إلى طريق مسدود.

غير أن تركيا بالرغم من الخلافات الكبيرة بينها وبين مصر، إلا أنها دخلت معظم البيوت المصرية عن طريق القوة الناعمة، واستخدمت الدراما كوسيلة قوية نحو الوصول إلى المشاهد المصرى.

وقدمت تركيا، عدة مسلسلات حازت على نصيب الأسد من نسب مشاهدات المواطن المصرى، وتصدرت بعض المسلسلات التركية نسب مشاهدات عالية عند المصريين كان أبرزها المسلسل التاريخى التركى "قيامة أرطغرل"، ومسلسل "حريم السلطان".

ويقول الكاتب الأمريكي، نيك فيفاريللي، إن تركيا تحتل المرتبة الثانية عالميًا بعد الولايات المتحدة الأمريكية من حيث الدراما الأكثر انتشارًا، إذ صُدّرت الأعمال الدرامية التركية إلى 142 دولة حول العالم عام 2016 بالمقارنة مع 50 دولة عام 2012.

وارتفعت إيرادات المسلسلات التركية من 300 مليون دولار عام 2015 إلى 350 مليون دولار عام 2016، وتهدف صناعة السينما التركية إلى الوصول لرقم مليار دولار عام 2023.

وأكدت هيئة أبحاث الجمهور الفرنسية، أن 75 مسلسلًا تركيًا عُرض على الشاشات العربية عام 2016 بإجمالى إيرادات بلغت 600 مليون دولار، واحتلت السعودية المرتبة الأولى من حيث المشاهدة.

وارتفع متوسط سعر الحلقة الواحدة من المسلسلات التركية فى العالم العربى من 500 دولار عام 2007 إلى 50 ألف دولار عام 2017.

«أرطغرل» و«نور» و«حريم السلطان».. أشهر الدراما التركية







تعتبر مسلسلات "حريم السلطان"، و"قيامة أرطغرل"، و"نور"، من أبرز المسلسلات التركية التى حصدت مشاهدات مصرية كبيرة، ومسلسل "قيامة أرطغرل" هو عمل درامى تاريخى تقع أحداثه فى القرن 13 الميلادى، ويعرض سيرة حياة الغازى أرطغرل بن سليمان شاه، قائد قبيلة قايي من أتراك الأوغوز المسلمين، ووالد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية.

وقام بدور أرطغرل الممثل التركى، إنجين التان دوزياتان، ويمتد مسلسل "أرطغرل"، إلى أربعة أجزاء، وحقّق نسب مشاهدات قياسية، وبدأ عرض أولى حلقات الموسم الأول من المسلسل فى 10 ديسمبر 2014، ثم عُرضت حلقات الموسم الثانى بدءًا من 30 سبتمبر 2015، وانتهى فى 8 يونيو 2016، وعُرضت حلقات الموسم الثالث الذى بدأ فى 26 أكتوبر 2016، وانتهى فى يونيو 2017، ثم بدأ عرض الموسم الرابع فى 25 أكتوبر 2017، وتستمر إذاعته حتى الآن.

تم تصوير المسلسل فى قرية ريفا على البحر الأسود، وهى قرية فى منطقة بيكوز بإسطنبول.





وتعلق عدد كبير من المصريين بمسلسل "قيامة أرطغرل"، ونظرًا لارتباط بعض المشاهدين بالمسلسل أطلق مواطن مصرى من محافظة المنيا، اسم أرطغرل على مولوده الجديد، مؤكدًا أن المسلسل هو المفضل له كالعدد الكبير من المصريين؛ لأنه يحكى قصة تجعل المصريين يعيشون عظمة الإسلام، ويدعونا إلى التفاخر بشخصيات مثل صلاح الدين الأيوبى.

مسلسل "نور" واحد من أهم الأعمال الدرامية التى غزت السوق المصرية، وشاهده 85 مليون مشاهد فى الشرق الأوسط.





وكان مسلسل "نور"، هو بداية الأعمال التركية وانتشارها، حيث بدأ عرضه فى تركيا فى يناير 2005، بينما عُرض فى مصر، بعد ذلك بعدة سنوات، حيث اشتهر المسلسل بسبب وسامة الممثل الذى قام بالدور الرئيسى بالمسلسل "مهند"، وهو الممثل التركى كيفانش تاتليتوج، والممثلة سونجول أودان، واللذان كوّنا ثنائيًا رومانسيًا، كان الأشهر فى الوطن العربى، بل إن الجمهور لم يتذكر اسم الممثل التركى، وظل اسمه "مهند"، حتى فى أكثر من عمل بعد ذلك.

ومن أبرز الأعمال الدرامية التى لاقت رواجًا فى مصر مسلسل "حريم السلطان"، ووصل عدد مشاهديه إلى 350 مليون مشاهد، وهو صاحب لقب المسلسل التركى الأكثر مشاهدة فى العالم، وفقًا لموقع "برينساريو" الذى ينشر أخبارًا تتعلق ببيع المسلسلات و400 مليون مشاهد، وفقًا لمجلة "فوكس" الألمانية، وتم بيع المسلسل إلى أكثر من 70 دولة حول العالم محقّقا نجاحًا كبيرًا فيها.

ومن بين النجاحات التى حقّقها المسلسل فتح قناة باسمه فى مصر، كما حصل فى ألمانيا على جائزة التوافق والانسجام؛ نظرًا لإسهامه فى السلام، وهو المسلسل الأول المبيع إلى دول كأمريكا وإيطاليا والصين وبولونيا ودول أخرى.

أما مسلسل "نور" فكان البداية لسلسلة طويلة من الأعمال التركية التى غزت الشارع المصرى بعد ذلك، ولاقت ترحيبًا كبيرًا من الجمهور، بل إن القنوات أصبحت تتنافس فيما بينها على شرائه، حيث كان من أشهر الأعمال التركية "حريم السلطان"، و"فريحة"، و"فاطمة"، و"العشق الممنوع"، و"العشق الأسود"، و"سنوات الضياع"، و"لحظة وداع"، و"عاصى"، و"نساء حائرات"، وجميعها لاقت نجاحًا كبيرًا.

إيران تستخدم الأعمال الدينية للوصل إلى المشاهد المصرى

تعتبر إيران واحدة من الدول التى لها بعض الخلافات مع النظام المصرى حاليًا، كما أن تطلعات إيران لنشر المذهب الشيعى فى مصر يجعل الأنظمة المتعاقبة بمصر فى حالة خلاف مع إيران.

وفى نوفمبر 2017 أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن بلاده تدعم دول الخليج، وترفض أي تهديد لها، وقال فى لقاء مع عدد من الإعلاميين المصريين والأجانب على هامش منتدى شباب العالم، إنه يرفض التدخلات الإيرانية فى شئون المنطقة.

وقد أنتجت إيران، عددًا من الأعمال الدرامية التي كانت لها نفوذ كبير ونسب مشاهدات غير مسبوقة فى الشارع المصرى، ولقد كان مسلسل "يوسف الصديق" الذى عُرض قبل نحو 10 سنوات من أكثر المسلسلات التى لاقت رواجًا كبيرًا، ونال نصيبًا كبيرًا من المشاهدات.

«مملكة سليمان» و«يوسف الصديق».. أبرز أعمال إيران لمصر







يعتبر المسلسل التاريخى الدينى "يوسف الصديق"، واحدًا من أبرز المسلسلات الإيرانية التى دخلت بيوت كل المصريين، و"يوسف الصديق" هو مسلسل تاريخى إيرانى يحكى قصة النبى يوسف منذ ولادته إلى لقائه بأبيه، نبى الله يعقوب بعد غياب طويل، واستغرق تصوير المسلسل 3 سنوات تقريبًا منذ 2005 إلى 2008.

بُث المسلسل حصريًا على قناة تابعة للتلفزيون الإيرانى بعد دبلجته إلى العربية، وكذلك يُبث بلغته الأصلية الفارسية بنفس الطريقة على قناة إيران، وقد لاقى هذا المسلسل مشاهدات ضخمة، وأصبح حديث الساعة وقتها، ولاقى استحسان الكثير من المشاهدين.

وأثار المسلسل، جدلًا بين علماء السُنة؛ لأنه يعرض شخصية أحد الأنبياء الذين لا يجوز تجسيدهم فى الأعمال الدرامية.

وطالب مجمع البحوث الإسلامية، أعلى هيئة فى مؤسسة الأزهر، بوقف بث المسلسل الإيرانى من إذاعته على قناة مصرية؛ لتجسيدها للنبى يوسف، بما يتعارض مع فتاوى سابقة للمجمع؛ تحظر تجسيد الأنبياء والصحابة وآل البيت.

وأثار المسلسل، جدلًا فى البرلمان المصرى وقتئذ، حيث تقدم د. محمد فضل، عضو الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين، بسؤال عاجل إلى وزير الإعلام، أنس الفقى، يطالب فيه أيضًا، بوقف عرض المسلسل.

وقال النائب، فى سؤاله، "إن المسلسل الإيرانى "يوسف الصديق" يجسد صورة نبى الله يوسف ووالده النبى يعقوب وأمين الوحى جبريل (عليهم السلام)، وهو أمر مخالف لفتوى الأزهر، ويعتبر تحديًا دينيًا للفقهاء والعلماء الذين أصدروها.

وأعلن مخرج إيراني مؤخرًا، عن تصويره مسلسلًا جديدًا يجسد شخصية سيدنا موسى، حيث يستعد الممثل الإيراني "مصطفى زمانى" ليجسد دور البطولة فى المسلسل.

وأكد مخرج المسلسل، فى تصريحات سابقة، أن أعمال تصوير المسلسل ستستغرق 3 أعوام على أقل تقدير، ما بين إيران، مصر، والمغرب.

أما مسلسل "مريم المقدسة"، واحد من الأعمال الدرامية الإيرانية التى لاقت رواجًا، تم إنتاج المسلسل عام 2000، وعُرض هذا المسلسل على الشاشة عام 2004، ليصبح المسلسل الذى بدأ به الجدل يظهر على الساحة من حرمانية التجسيد وعدمه، خاصة أنه قد ظهر بداخله عدد من الشخصيات الدينية مثل سيدنا زكريا والسيدة مريم، وإن كانت بعض المواقع العربية قد قامت بإخفاء الوجوه لئلا تتسبب فى جرح مشاعر مشاهديها.

أما المسلسل فهو من إخراج وكتابة المخرج شهريار بحرانى، وعُرض المسلسل فى 15 حلقة، وتم عرضه أيضًا كفيلم مدته 114 دقيقة، وقد رفض عرض المسلسل الأزهر والكنيسة فى الوقت نفسه.

وظهر فى عام 2010 فيلم يحمل عنوان "ملك سليمان" من الأفلام التى أثارت جدلًا كبيرًا، ويعد الفيلم من أوائل الأفلام الإيرانية التى استخدمت تقنية الديجيتال والجرافيك، وتدور قصة الفيلم حول صراعات الجن وبنى البشر، وقدرة سيدنا سليمان على السيطرة على الجن، ويؤكد صناع الفيلم، أنهم احتاجوا عامًا ونصفًا للبحث التاريخى من أجل الفيلم، ثم ستة أشهر من أجل كتابته.

ومن جانبها وُجهت أيضًا العديد من الانتقادات لهذا الفيلم؛ بسبب تجسيده نبى الله سليمان، بأنه ساحر، وهو ما يتنافى مع معجزة النبوة التى أكدها علماء المسلمين.

إسرائيل تدخل بيوت المصريين من كأس العالم



تعتبر إسرائيل هى العدو الأول للمصريين، ودائمًا تحاول إسرائيل استخدام القوة الناعمة للتودد للمصريين، وسط رفض شديد من الشعب المصرى لتلك الخطوة.

ويعتبر المصريون الصراع المصرى الإسرائيلي أزليًا؛ بسبب قضية فلسطين، كما أن احتلال الكيان الصهيونى للأراضى المصرية فى القرن الماضى لن ينساه المصريون بهذه السهولة، قبل أن يتم تحرير الأراضى المصرية فى حرب أكتوبر 1973.

وحاولت إسرائيل خلال الفترات الماضية استخدام القوة الناعمة للوصول للمصريين، لكنها وجدت صعوبة، ولم تستطع الوصول إلى أى نوع من التطبيع سواء ثقافيًا أو رياضيًا أو فنيًا.

لكنها حاولت مؤخرًا أن نصل للمصريين عن طريق كأس العالم بعدما كشفت عن نيتها إذاعته مجانًا.

كأس العالم بوابة إسرائيل لمصر

أعلنت سلطة البث الإسرائيلية، حصولها على حقوق بث مباريات كأس العالم 2018 فى روسيا للمرة الأولى.

ووفقًا لما جاء فى بيان نشرته وزارة الخارجية الإسرائيلية، عبر صفحتها على "فيسبوك"، سيقدم طاقم من الإعلاميين، بثًا لمباريات المونديال باللغة العربية.

وسيتم بث المباريات فى التلفزيون، وعبر موقع قناة "مكان"، بالتوازى مع البث العادى باللغة العبرية.

وكلفت حقوق البث، السلطات الإسرائيلية، مبلغ 6.3 مليون يورو، وستتمكن دول الأردن ولبنان ومصر والضفة الغربية من مشاهدة المباريات مجانًا، حيث تستقبل أجهزة البث فى هذه الدول قنوات التلفزيون الإسرائيلى عبر الأقمار الصناعية.

وحاولت سلطة البث الإسرائيلية فى 2010، بث مونديال جنوب أفريقيا بالعربية، إلا أن شكوى من قناة "الجزيرة" صاحبة الحق الحصرى فى بث المونديال بالعربية فى الشرق الأوسط، أوقفت المشروع.

وسوف تستضيف روسيا، بطولة كأس العالم لكرة القدم لأول مرة فى تاريخها فى الفترة الممتدة بين 14 يونيو و15 يوليو 2018.

وستحتضن مباريات البطولة، 11 مدينة روسية هى: "موسكو، وكالينينغراد، وسان بطرسبرغ، وقازان، وفولغاغراد، ونيجني نوفغورود، وسامارا، وسارانسك، ورستوف نا دونو، وسوتشي، ويكاترينبورغ".

برغم الحصار.. قطر فى بيوت المصريين



ظهرت الخلافات الكبيرة بين مصر وقطر عقب عزل جماعة الإخوان المسلمين من الحكم فى صيف 2013، حيث ساندت قناة الجزيرة القطرية، جماعة الإخوان؛ للظهور إعلاميًا على قنواتها، وتحاول قناة الجزيرة إبراز السلبيات فى مصر، فى حين تتغاطى فى بعض الأوقات عن الإيجابيات التى يحققها النظام المصرى مؤخرًا وفق محللين وإعلاميين مصريين.

وفى 5 يونيو 2017 قررت كل من السعودية، البحرين، الإمارات العربية المتحدة، مصر، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وجاء نص بيان وزارة الخارجية المصرية على النحو التالى:

"قررت حكومة جمهورية مصر العربية قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر فى ظل إصرار الحكم القطرى على اتخاذ مسلك معادٍ لمصر، وفشل كافة المحاولات لإثنائه عن دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابى، وإيواء قياداته الصادر بحقهم أحكام قضائية فى عمليات إرهابية استهدفت أمن وسلامة مصر، بالإضافة إلى ترويج فكر تنظيم القاعدة وداعش، ودعم العمليات الإرهابية فى سيناء، فضلًا عن إصرار قطر على التدخل فى الشئون الداخلية لمصر ودول المنطقة بصورة تهدد الأمن القومى العربى، وتعزز من بذور الفتنة والانقسام داخل المجتمعات العربية، وفق مخطط مدروس يستهدف وحدة الأمة العربية ومصالحها.

"كما تعلن جمهورية مصر العربية غلق أجوائها وموانئها البحرية أمام كافة وسائل النقل القطرية؛ حرصًا على الأمن القومى المصرى، وستتقدم بالإجراءات اللازمة لمخاطبة الدول الصديقة والشقيقة والشركات العربية والدولية للعمل بذات الإجراء الخاص بوسائل نقلهم المتجهة إلى الدوحة".

«بى إن سبورت».. موجودة فى كل مكان مصرى







تعتبر مجموعة قنوات "بى إن سبورت" القطرية، من أكثر القنوات التى يتسابق عليها المصريون لمشاهدة مباريات الدوريات الأوروبية؛ وخاصة الدورى الإنجليزى، والذى يلعب فيه النجم المصرى محمد صلاح، ضمن صفوف فريق ليفربول، كما تذيع قنوات "بى إن سبورت"، مباريات الأندية المصرية فى البطولات الأفريقية، بالإضافة إلى مباريات المنتخب الوطنى المصرى فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم، والبطولات الأفريقية.