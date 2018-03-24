الاتحاد الأوروبي يستبعد "مبارك" ورموزه من لائحة العقوبات

24 مارس 2018 - 08:49 م

استبعد الاتحاد الأوروبي 6 أسماء من لائحة العقوبات الأوروبية التي كانت قد صدرت ضد أشخاص وكيانات تنتمي إلى فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، وتضمنت تجميد أرصدة وأصول وحظر للسفر إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وحسب ما نشرت الجريدة الرسمية للاتحاد في بروكسل جرى استبعاد كل من أحمد عز، القيادي السابق في الحزب الوطني الذي كان يرأسه مبارك، ومعه في اللائحة زوجاته كل من عبلة محمد فوزي، وخديجة أحمد كامل، وشاهيناز عبد العزيز النجار، وأيضًا الوزير أحمد المغربي، وزير الإسكان الأسبق، وزوجته نجلاء عبد الله الجزايرلي.

كما جرى تعديل البيانات المرتبطة بأربعة أشخاص هم كل من سوزان ثابت، زوجة الرئيس الأسبق، وخديجة الجمال، زوجة جمال مبارك، وهايدي محمود مجدي، زوجة علاء مبارك، والرابع هي إلهام سيد سالم شرشر، زوجة حبيب العادلي، حيث جرى تعديل البيانات بالإشارة إلى الأحكام القضائية التي صدرت ضد أزواجهم.

وتضم اللائحة 19 شخصًا أبرزهم الرئيس الأسبق وزوجته ونجلاه علاء وجمال، وزوجتهما هايدي وخديجة، وعدد من الوزراء، من بينهم حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، ورشيد محمد رشيد، وزير الصناعة الأسبق، وزهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، وأفراد من عائلاتهم، وأصدرها الاتحاد الأوروبي بناءً على الوضع في مصر خلال العام 2011 في أعقاب الأحداث التي انطلقت في 25 يناير من نفس العام وانتهت بسقوط النظام.



