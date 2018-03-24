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أمير قطر يزور روسيا بدعوة من بوتين غدًا

عرب وعالم

بوتين وتميم
بوتين وتميم

خالد الشرقاوي

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زيارة

يتوجه أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، إلى موسكو، غدا، الأحد، 25 مارس في زيارة رسمية لمدة يومين، تلبية لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويجري الرئيس الروسي والشيخ تميم بن حمد مباحثات حول تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وفق وكالة "سبوتنيك".

ومن بين المجالات التي يبحثها بوتين وتميم، الطاقة والتجارة، بالإضافة إلى قضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك بين البلدين.

وزار أمير قطر موسكو في يناير 2016، لأول مرة منذ توليه الحكم عام 2013.

وناقش الجانبان وقتها، ملفات الطاقة، بخاصة قطاع الغاز، حيث تعتبر روسيا وقطر من أهم منتجي الغاز الطبيعي في العالم.



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