بيان عاجل في البرلمان ضد وزير التنمية المحلية

24 مارس 2018 - 08:55 م

أعلن جابر الطويقي، عضو مجلس النواب، عن تقدمه بيانًا عاجلًا للدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، موجهًا إلى رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية أبوبكر الجندي، بسبب تصريحات الأخيرة عن توصيات النواب.

وقال "الطويقي"، إن تصريحات وزير التنمية المحلية، بخصوص طلبات التعيينات، تمثل استخفافًا غير مقبول بسلطة التشريع والرقابة علي الحكومة، مشيرًا إلى أن هذا الكلام مرفوض جملة وتفصيلًا ويعرض الوزير للمساءلة القانونية وكذلك مساءلته تحت قبة البرلمان.

وأضاف في بيان له اليوم، السبت، أنه حينما يطلب النائب توصية لتعيين مواطن فهو يعوض دورًا خدميًا ويتحدث باسم أبناء دائرته، لا يطلب منحة أو هبة من الوزير وبالتالي فإن ما ذكره أبو بكر الجندي يمثل تعديًا على دور واحدة من أهم المؤسسات في مصر "وهو أمر لن نسكت عليه كنواب"، حسب قوله.

وأكد "الطويقى"، أنه سيتقدم بمذكرة للدكتور علي عبدالعال للتحقيق فيما ذكره وزير التنمية المحلية بشأن البرلمان، مؤكدا أن التجاوز في حق مجلس النواب لن يمر مرور الكرام.

كان وزير التنمية المحلية أبو بكر الجندي، قال خلال لقاء له، إنه "كلما مشي داخل البرلمان يعطيه النواب ورق توصية للتعيينات لكنه حين يذهب لمكتبه يرميها في الزبالة".