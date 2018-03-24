مفاجأة.. شركات المحمول مسئولة عن حادث الإسكندرية

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التفجيرات

شركات المحمول

نقابة تجارة المحمول

أدانت النقابة العامة لتجار المحمول والاتصالات، التفجير الإرهابي الذي وقع اليوم، السبت، في المعسكر الروماني بالإسكندرية، بتفخيخ إحدى السيارات أثناء مرور موكب اللواء مصطفى النمر، مدير الأمن، وهي الحادثة التي راح ضحيتها استشهاد رقيب شرطة، وإصابة وأربعة آخرين.

وقدّم حمد النبراوي، نقيب تجار المحمول والاتصالات، تعازيه لعائلة الشهيد وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، مُحملا مسئولية جميع الانفجارات التي تحدث حاليًا على مستوى الجمهورية لشركات الاتصالات؛ بسبب خطوط المحمول المجهولة التي يتم تداولها في السوق المحلية ببيانات غير معروفة.

وطالب "النبراوي"، الأجهزة المعنية باتخاذ إجراءات حاسمة وعاجلة لمواجهة هذه الظاهرة، وإحكام الرقابة على سوق خطوط المحمول عبر تفعيل آليات متابعة عمليات بيع وتداول خطوط الهاتف  المحمول، واستكمال المجهودات المبذولة في سبيل ضمان دقة بيانات مستخدمي خطوط المحمول، خاصة في ظل استخدام هذه الخطوط في الأعمال الإرهابية، وجرائم الأمن العام.

وتابع: السوق المحلية مليئة بالخطوط المجهولة البيانات، والسبب في ضرب التجار لبيانات الخطوط، وتسجيل الخط الواحد لعدد كبير من البيانات لمستخدمين مختلفين، كما تمنح شركات المحمول لخروج الخطوط دون تسجيل للتجار، مما أدى إلى انفلات في السوق المحلية ببيانات مضروبة يستخدمها الإرهابيون في الانفجارات المتتالية على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن بعض العاملين في القطاع يقوموا بتفعيل خطوط المحمول بأسماء مواطنين لم يشتروها، الأمر الذي تسبب في حالة من القلق والتخوف لدى العملاء الذين فوجئوا بتسجيل خطوط بأسمائهم دون أدنى علاقة لهم بذلك، بما من شأنه استخدامها في ارتكاب جرائم أو عمليات إرهابية.

وقال النبراوي إن الخطوط غير المسجلة تستعمل أيضًا في حوادث سرقة السيارات، حيث يستخدم اللصوص تلك الخطوط التي لا تحمل بيانات لدى شركات المحمول في التفاوض مع مالكي السيارات المسروقة لدفع أموال نظير استرجاع سياراتهم، وكذلك العديد من الجرائم الأخرى.



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