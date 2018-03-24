» بالفيديو.. «ساويرس»: أشجع هذا التنظيم السري في مصر

24 مارس 2018 - 09:35 م

كشف سميح ساويرس، رجل الأعمال، عن الفريق الذي يشجعه في مصر، قائلًا إنه ينتمي لنادي الزمالك منذ صغره، وذلك على عكس شقيقه نجيب الذي ينتمي للأهلي.



وقال "سميح"، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج «معكم» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، إن في الوقت الحالي يشجع الجونة الذي يمتلكه مع الزمالك، قائلًا «لما كان الزمالك يلاعب الجونة زمان كان بيبقى انتمائي نص نص، دلوقتي بشجع الجونة».

وأضاف ساويرس، أنه حزين من الأزمات التي تضرب القلعة البيضاء في الفترة الحالية، قائلًا«الزمالكوية في فترة كانوا عاملين زي التنظيم السري.. وبعد ما كسبنا الكأس طلعنا من الظلام اللي كنا فيه».

وواصل:«لو استمر الوضع المتأزم التي يمر به نادي الزمالك في الفترة الحالية.. لازم نرجع من جديد تنظيم سري».

واختتم رجل الأعمال: «أرفض الكلام التي يتردد على أن ما يحدث داخل الزمالك هو نتيجة لمؤامرة عليه»، مضيفًا«الفريق محتاج يشد حيله شوية لان الزمالك يمتلك شعبية كبيرة.. كبوة وتعدي».



