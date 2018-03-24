«ولاية الإسكندرية».. «داعش» يحاول إثبات وجوده بعد «سيناء2018»

24 مارس 2018 - 09:41 م

شهيدان وحوالي عشرة جرحى، نتاج تفجير عربة مفخخة بجوار المعبد الروماني بمدينة الإسكندرية، عقب يوم واحد من إعلان تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، عن نيته تدشين ولاية جديدة داخل مصر بخلاف ولاية سيناء، تحت مسمى "ولاية الإسكندرية"، من خلال فيديو بثته قنوات التنظيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعنوان "المجابهة الفاشلة"، والتي تحدث فيها عن صمود عناصره ضد العملية العسكرية "سيناء 2018"، والتي يشنها الجيش المصري ضد عناصره.

الإصدار الجديد لتنظيم داعش في مصر، اعتبره خبراء أولى نتائج الحرب الشاملة التي تشنها القوات المسلحة ضد عناصر التنظيم في شمال سيناء، والتي حقق فيها التنظيم نجاحات عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير، وتغول في نجاحاته عقب ثورة الثلاثين من يونيو، ومن ثم يحاول توسيع رقعة الصراع مع القوات المسلحة على امتداد الدولة المصرية بالكامل، فيما يري آخرون أن التفجير هو مرحلة طبيعية قبيل الانتخابات الرئاسية، والتي غالبًا ما يتم أثناءها تنفيذ عمليات إرهابية.

وتعتبر مدينة الإسكندرية، من أكبر المحافظات المصرية، التي يحتلها الجماعات السلفية وفي مقدمتهم، حزب النور السلفي المنبثق عن الدعوة السلفية، والتي وجهت لها العديد من الاتهامات عن نشرها فكرًا متطرفًا داخل المحافظة التي عُرفت كثيرًا بعاصمة مصر الثقافية، وتغيير هويتها الثقافية، ومن ثم يمكن أن تكون أرضًا جديدًا للتنظيم الذي يتلقي ضربات مكثفة في شمال سيناء، ويلفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

وفي هذا السياق، أكد اللواء جمال أبو ذكري، الخبير الأمني، أن المواجهة مع تنظيم "داعش" الإرهابي لن تنتهي، حتى بعد انتهاء العمليات العسكرية في شمال سيناء، وإنما يتم العمل على الحد من تأثير التنظيم بشكل كبير، ومجابهة عملياته وإفسادها قبل تنفيذها، وتعتبر العملية الإرهابية التي تم تنفيذها في مدينة الإسكندرية الأولى منذ خمسة أشهر التي ينجح التنظيم في تنفيذها علي غير العادة، مشيرًا إلى أن أهالي الإسكندرية كان عليهم التبليغ عن نشاط العناصر التي نفذت العملية الإرهابية قبل وقوعها، وفي حالة وقوع ذلك كان من الممكن القبض عليهم في وقت أسرع وعدم تنفيذ العملية.

وأضاف "أبو ذكري"، في تصريح لـ"المصريون"، أن التنظيم يعترف بشكل واضح في الإصدار المرئي الأخير الذي أطلقه بتلقي ضربات عسكرية واسعة، إلا أنه يبث لعناصره مواد من شأنها تثبيتهم والرفع من معنوياتهم، وهو أمر مفهوم، إلا أن إعلان التنظيم تدشين ولاية جديدة داخل مصر، هو اعتراف رسمي بانهيار ولاية سيناء التي تعتبر أكبر معاقل التنظيم في مصر، واستطاعة القوات المسلحة بالقضاء عليها بشكل كامل.

من جهته، أشار اللواء حسام لاشين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إلى أن فيديو تنظيم الدولة الإسلامية، دعوة منهم إلى إثبات وجودهم على أرض الواقع، بعد انهيار التنظيم في شمال سيناء بعد فترة كبير قضاها هناك، ومن ثم إعلان الانتقال إلى أماكن جديدة داخل مصر، ومحاولة منهم للتواجد ومزاولة القوات المسلحة والشرطة؛ ولتخفيف شدة الحصار المفروض عليها في شمال سيناء، منذ انطلاق العملية العسكرية سيناء 2018، منذ أكثر من شهر، والتي حققت نجاحات كبيرة هناك.

وأضاف "لاشين"، في تصريح لـ"المصريون"، أن الانتخابات الرئاسية هدف لكافة التنظيمات الإرهابية، وستشهد هذه الفترة نشاطًا ملحوظًا من قبل هذه الجماعات الإرهابية، في محاولة منهم لاستهداف اللجان الانتخابية وعرقلة العملية بشكل كامل، إلا أن هذا الأمر مستحيل في ظل التأمين الكبير الذي توليه القوات المسلحة والشرطة المدنية للانتخابات، وكافة المقار الانتخابية علي مستوي الجمهورية.