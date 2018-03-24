» «نتنياهو» يهاجم مجلس حقوق الإنسان

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إسرائيل

فلسطين

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الأمم المتحدة

نتنياهو

هاجم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أداء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد أن اعتمد سلسلة قرارات تدين الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

وفي تغريدة منشورة على حسابه في "تويتر" اليوم السبت، وصف نتنياهو مجلس حقوق الإنسان الأممي بـ"سيرك العبث"، معتبرا أن قرارات المنظمة ضد تجاوزات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة "لا علاقة لها بالواقع".

وأضاف "نتنياهو" أن قرارات المجلس استهدفت "الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط".

واعتمد مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، أمس الجمعة، 5 قرارات تؤكد حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وتدين أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتطالب إسرائيل بالانسحاب إلى حدود 1967 والوقف الفوري لكل الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني وتنفيذ قرارات مجلس الأمن في هذا الشأن.


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