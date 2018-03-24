تعليق مثير لـ"محمود سعد" على فضيحة ميدو "وعبدالغني"

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محمود سعد

المصريون ـ متابعات

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أكد الإعلامي محمود سعد أنه أول مذيع طالب الدولة بالسماح لمقدمي البرامج باستخدام بعض الألفاظ الخارجة خلال البرنامج، موضحا: «أنا أتناول الأقراص المهدئة قبل الظهور على الهواء».
وعلق «سعد» خلال برنامج «باب الخلق» المذاع على فضائية «النهار» على الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، للإعلامي سيف زاهر وحازم إمام، وأحمد حسام «ميدو»، ومجدي عبد الغني، قائلا: «أحيي روح المحبة اللى بينهم.. وأنا بقول أي شخص مصري تربى في أوساط شعبية، يستخدم تلك الألفاظ.. وهذه الألفاظ هي دي الصياعة بتاعتنا».
وأضاف ساخرًا: «أنا أول واحد ظهر على التليفزيون طلب السماح للمذيعين بالشتيمة 3 مرات في الحلقة، أو في الأسبوع.. نفك عن نفسنا شوية.. الواحد لما يتخنق يعمل إيه؟!! هيضرب دماغه في الحيط!! أبدا مش هضربها في الحيط.. وتوتر الهوا محدش يعرفه.. صعب جدا».
وتابع: «ميدو وحازم إمام وسيف زاهر ومجدي دار بينهم حوار لطيف، واحد عمل فيهم حركة اتعملت فيا قبل كدا.. بس الحوار ينم عن حب كبير جدا بين المجموعة اللي قاعدة دي».

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