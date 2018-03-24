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عمرو أديب

"أديب": حادث الإسكندرية أغبى عملية في الدنيا

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"أديب": حادث الإسكندرية أغبى عملية في الدنيا

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عمرو أديب
عمرو أديب

المصريون ـ متابعات

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سخر الإعلامي عمرو أديب، من الشخص الذي وضع خطة استهداف مدير أمن الإسكندرية وتوقيت العملية، قائلا: "إنت حمار يا حمار".
وقال "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" عبر فضائية "on e"، مساء السبت، إن حادث استهداف مدير أمن الإسكندرية، أغبي عملية إرهابية وقعت، مضيفًا: «في غباء متناهي».
ولفت إلى أن هناك أموال مدفوعة، وكان لابد من تنفيذ أي عملية إرهابية، مضيفا: "التنظيمات الإرهابية مش فاهمة العند المصري، وأنهم شعب مبيخافوش".




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