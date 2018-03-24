"أديب": حادث الإسكندرية أغبى عملية في الدنيا

24 مارس 2018 - 11:31 م

سخر الإعلامي عمرو أديب، من الشخص الذي وضع خطة استهداف مدير أمن الإسكندرية وتوقيت العملية، قائلا: "إنت حمار يا حمار".

وقال "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" عبر فضائية "on e"، مساء السبت، إن حادث استهداف مدير أمن الإسكندرية، أغبي عملية إرهابية وقعت، مضيفًا: «في غباء متناهي».

