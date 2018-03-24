الاحتلال يقصف "موقعا عسكرياً" لـ "حماس" في غزة

24 مارس 2018 - 11:47 م

قصفت مقاتلات إسرائيلية، مساء السبت، "موقعا عسكرياً" يتبع للذراع العسكري لحركة حماس، جنوبي قطاع غزة، دون وقوع إصابات.

وأفاد مراسل الأناضول، بأن طائرات إسرائيلية، استهدفت موقعًا عسكريًا يتبع لكتائب "عز الدين القسام"، في مدينة رفح جنوبي القطاع.

ووفق مصادر طبية فلسطينية لم يتسبب القصف الإسرائيلي في وقوع أية إصابات.

ويأتي القصف بعد وقت قصير من إعلان الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه "رصد 4 فلسطينيين اجتازوا الجدار الحدودي جنوب قطاع غزة، مساء السبت"، وزعم أنهم "حاولوا الإضرار بمعدات عسكرية خاصة بالكشف عن الأنفاق".

