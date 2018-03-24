وزير الداخلية: حادث الإسكندرية محاولة لهذا الأمر

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تفقد اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، موقع الحادث الذي شهدته منطقة سيدي جابر بالإسكندرية، والتقى بعدد من القيادات الأمنية بموقع الحادث، ووجه بسرعة وقوف فرق البحث المشكلة من الأجهزة المعنية على أبعاد الحادث وملابساته وتحديد العناصر الضالعة في ارتكابه وضبطهم.
وأكد وزير الداخلية أن الحادث ما هو إلا محاولة يائسة لزعزعة أمن واستقرار البلاد والنيل من عزيمة وإصرار الشعب المصرى نحو إستكمال مسيرة بناء المستقبل كما أكد أن الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح في محاربة الإرهاب وأن تلك الأعمال الجبانة لن تنال من عزيمة رجال الشرطة في حربهم ضد الإرهاب مهما تعاظمت التحديات.
وأكد «عبدالغفار» أنه لدينا معلومات جيدة عن مرتكبي الحادث، وتقريبًا تم تحديدهم، مؤكدًا أن الإرهاب لم يثنينا.
ووجه الوزير بالتصدى بمنتهى الحزم والحسم لأية محاولة تستهدف أمن الوطن والمواطنين ..كما توجه سيادته بخالص العزاء والمواساة لأسرة الشهيدين ودعا الله العزيز القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته.


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