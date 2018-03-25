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"الحديدي" تفتح النار على الإخوان لهذا السبب

دفتر أحوال الوطن

لميس الحديدي
لميس الحديدي

المصريون ـ متابعات

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شنت الإعلامية لميس الحديدي، هجوما شديدا على جماعة الإخوان المسلمين، موجهة لهم رسالة شديدة اللهجة وذلك عقب استهداف موكب اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية.
قالت "الحديدي"، في برنامجها "هنا العاصمة" المذاع على قناة "سي بي سي"، مساء السبت إن "جماعة الإخوان لن تعود إلى الشارع المصري من جديد، رغم محاولتهم الإرهابية، مش هترجعوا من الشباك حتى لو مات منا الآلاف".
وأضافت "الحديدي"  إن الهدف من العملية عدم نزول المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى أن التشكيك في قدرة النظام على حماية الموطنين.
وتابعت: "العنف.. القتل.. التفجير" هى رسائل الإخوان وردنا على رسالتهم أن ننزل إلى الانتخابات الرئاسية للمشاركة في التصويت"، مشيرة إلى أن العملية الإرهابية استفزاز للمواطن وستعطي نتيجة عكسية، وهذا يدل على غباء جماعة الإخوان.



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