ميرور تكشف عن قرار صادم من صلاح بخصوص مستقبله

أحمد عادل شعبان
كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية عن استقرار النجم المصري محمد صلاح على رفض العرض المقدم له للانتقال إلى ريال مدريد الإسباني .
وقالت الصحيفة إن إدارة فريق ليفربول الإنجليزي قررت القيام بترضية كبرى لصلاح عن طريق رفع راتبه الأسبوعي إلى 200 إلف استرليني .
وأشارت الصحيفة إلى أن "يورجن كلوب" - المدير الفني لليفربول - ينوي أن يبني خطته الهجومية بالكامل خلال الموسم المقبل حول صلاح ، مؤكدة أن إدارة الفريق تفهم جيدًا أن "ريال مدريد" بصدد إعادة بناء فريق جديد ، ومن ضمن تلك الأسماء المطروحة محمد صلاح".
وتابعت : "صلاح يتجه بقوة لرفض عرض ريال مدريد بعد الترضية الكبرى المقرر أن يحصل عليها".
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