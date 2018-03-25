» امنع شيب شعرك بهذه الوصفات البسيطة

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الشيب المبكر
الشيب المبكر

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شيب الشعر

الشيب المبكر

يستطيع منع الشيب المبكر في شعره عن طريق عدة طرق بسيطة ، حيث يتوقف الشعر عن الاسوداد عن توقف الجسم عن إنتاج الصبغة المسماة الـ"ميلانين"."،

بحسب تقرير نشره موقع "بولدسكاي" المعني بشؤون الصحة، فإن هناك عدة علاجات منزلية قد تعالج مشكلة الشيب المبكر للشعر، ومنها:

1- أوراق الكاري

تتميز أوراق الكاري بأنها غنية بمضادات الأكسدة التي ترطب فروة الرأس بينما تتخلص من بصيلات الشعر الميتة. فهي تساعد في إعطاء الشعر مظهراً داكناً. ويمكن غلي كمية من أوراق الكاري مع ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند. يمكن استخدام الزيت بعد ذلك في تدليك فروة الرأس وتركه لمدة 30 دقيقة. يمكن تكرار هذه العملية مرتين كل أسبوع.

2- زيت جوز الهند وعصير الليمون

زيت جوز الهند يحفز نمو الشعر ويرطبه. ونظرا لاحتوائه على مضادات الأكسدة، فإن زيت جوز الهند يمنع ظهور الشيب المبكر. وكل ما تحتاجه لهذه الوصفة هو خلط القليل من زيت جوز الهند مع 3 ملاعق من عصير الليمون، وقم بتدليك فروة الرأس بهذا الخليط واتركه لمدة ساعة على الأقل قبل غسل الشعر بالشامبوه كالمعتاد. ويمكن تكرار ذلك مرة كل أسبوع.

3- الحناء

الحناء تقوي الشعر وتعطيه صحة ومظهراً داكناً. ويمكن غلي بعض أوراق نبات الحناء مع كمية من زيت جوز الهند أو زيت الخردل، ثم يمكن استخدام الزيت بعد ذلك لتدليك فروة الرأس، يمكن تكرار هذه العملية مرة كل أسبوع من أجل شعر داكن وسميك.

4- الشاي الأسود

الشاي الأسود يحفز نمو الشعر ويقويه ويمنع تقصفه، كما أنه يعطيه اللون الداكن طبيعياً ويزيده بريقاً ولمعاناً. ويمكن غلي ملعقتين من الشاي الأسود مع ملعقة من الملح في كوب من الماء لمدة دقيقتين. ثم نترك الخليط ليبرد، قبل أن نشطف الشعر بهذا الخليط ونتركه ليجف، ولا يغسل بالشامبوه بعد ذلك. يمكن تكرار هذه العملية مرتين أو 3 مرات كل أسبوع لنتائج أفضل.

5- عصير البصل

يساعد عصير البصل في حل الكثير من مشاكل الشعر، ومنها الشعر الخفيف أو تساقط الشعر وغيرها من المشاكل. والأهم من ذلك أن عصير البصل يزيد من الصبغة الداكنة في الشعر فيمنع ظهور الشيب المبكر. وما تحتاجه هو إضافة 3 ملاعق من عصير البصل وملعقتين من عصير الليمون. يمكن إضافة ذلك الخليط للشعر وفروة الرأس ويترك لمدة نصف ساعة قبل أن يغسل بالشامبوه.

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