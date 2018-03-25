الوطنية تخصص لجنة عامة للانتخابات لأول مرة بحلايب

25 مارس 2018 - 08:40 ص

خصصت الهيئة الوطنية للانتخابات، لجنة عامة مستقلة لمدينة حلايب جنوب محافظة البحر الأحمر، للمرة الأولى في تاريخ الانتخابات العامة سواء البرلمانية أو الرئاسية، بدلاً من تبعيتها لمدينة الشلاتين، لتصبح اللجنة العامة رقم 8 بالمحافظة.



وتضم لجنة مدينة حلايب لجنتين انتخابيتين، واحدة بقرية أبورماد، وأخرى بمدينة حلايب، فيما تشمل لجنتا مدينة حلايب وأبورماد عددًا من القرى والتجمعات البدوية مثل رأس حدربة وأبورماد وجبل علبة وأدلديت والشلال وسرارة وسرمتاي وفروكيت، فيما يصل عدد الناخبين بمدينة حلايب 3500 ناخب وناخبة .