كريم شحاتة: لهذه الأسباب خسرنا مباراة البرتغال

25 مارس 2018 - 08:59 ص

أكد الإعلامي كريم حسن شحاتة أن تغييرات هيكتور كوبر - المدير الفني لمنتخب مصر - هي السبب الحقيقي وراء الخسارة من البرتغال .



وقال "شحاتة" في برنامج "كورة كل يوم" بقناة مصر الأولى إن مصر قدمت مباراة تكتيكية جيدة ، مشيرًا إلى دور مروان محسن الكبير في المباراة مما يؤهله للقيام بدور مهم خلال الفترة المقبلة .



وأشار إلى أن خروج محمد صلاح ونزول شيكابالا بدلًا منه أفقد المنتخب المصري هيبته أمام البرتغال ، مشيرًا إلى أن "شيكا" لم يقم بنفس دور صلاح مما أفقد المنتخب المصري شخصيته .



