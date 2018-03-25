كريم شحاتة: لهذه الأسباب خسرنا مباراة البرتغال

أحمد عادل شعبان
أكد الإعلامي كريم حسن شحاتة أن تغييرات هيكتور كوبر - المدير الفني لمنتخب مصر - هي السبب الحقيقي وراء الخسارة من البرتغال .
وقال "شحاتة" في برنامج "كورة كل يوم" بقناة مصر الأولى إن مصر قدمت مباراة تكتيكية جيدة ، مشيرًا إلى دور مروان محسن الكبير في المباراة مما يؤهله للقيام بدور مهم خلال الفترة المقبلة .
وأشار إلى أن خروج محمد صلاح ونزول شيكابالا بدلًا منه أفقد المنتخب المصري هيبته أمام البرتغال ، مشيرًا إلى أن "شيكا" لم يقم بنفس دور صلاح مما أفقد المنتخب المصري شخصيته .
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