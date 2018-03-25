مواطن يوزع "الملبن" على روح ستيفن هوكينج

25 مارس 2018 - 09:04 ص

قرر مواطن تركي تكريم العالم الراحل ستيفن هوكينج بطريقته الخاصة ، وذلك عن طريق توزيع حلوة الحلقوم (الملبن) على روحه .



وقام المواطن التركي، ألب أرسلان بلان، الذي يعمل إخصائي علاج طبيعي، بتوزيع حلوى الحلقوم على سكان قضاء "قره بورون" في ولاية إزمير غربي البلاد حيث يقيم.



وفي حديثه مع الأناضول، قال بلان، إن هوكينج سجل اكتشافات مهمة بالنسبة للعلم والإنسانية، وبوفاته يكون قد أطفأ قبسًا من نور طالما أضاء فضاء العِلم، بعد أن ترك لنا كتبًا تنير دروب العلماء.



وتوفي "ستيفن وليم هوكينج" في 14 مارس/آذار الجاري، بمنزله في مدينة كامبريدج شرقي بريطانيا، وهو عالم فيزياء بريطاني، وأستاذ جامعي ومؤلف كتب وأنجز أعمالاً رائدة في علم الفيزياء والكونيات.

