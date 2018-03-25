تعرف على البنوك الأعلى سعرا للدولار

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يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 25 مارس في البنوك.

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه، اليوم الأحد، مسجلا فى مصرف أبو ظبي 17.60 جنيه للشراء، و17.68 جنيه للبيع، وفى بنك بلوم مصر للشراء 17.5800 جنيه و17.6800 للبيع، وفى بنك الاستثمار العربى 17.5800 جنيه للشراء و17.6800 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك مصر عند 17.54 جنيه للشراء و17.64 جنيه للبيع، وظل ثابتًا في بنكي الأهلي والتجاري الدولي عند 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع.

وسجل في بنك الإسكندرية 17.56 جنيه للشراء و17.66 جنيه للبيع، وفي بنوك القاهرة وقناة السويس وكريدي أجريكول والبركة 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.

وأكد مصرفيون، أن أسعار العملات في السوق السوداء، يختلف من مكان لآخر، حسب سياسة العرض والطلب.


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