قبائل حلايب وشلاتين تعقد اجتماعًا استعدادًا للانتخابات

25 مارس 2018 - 09:07 ص

عقد ممدوح عمارة عضو مجلس النواب عن الدائرة الثالثة بالبحر الأحمر، والتي تضم مدن الجنوب، مساء السبت، اجتماعًا مع شيوخ وكبار العائلات وممثلى قبائل حلايب وشلاتين وأبورماد.



وتناول الاجتماع ضرورة الخروج إلى صناديق الاقتراع، ورد الجميل للرئيس عبد الفتاح السيسى لما قام به من مشروعات ضخمة وتنمية لمثلث الجنوب. وعبّر أهالى مدينة حلايب عن سعادتهم البالغة عقب تخصيص لجنة عامة مستقلة لهم، للمرة الأولى في تاريخ الانتخابات العامة سواء البرلمانية أو الرئاسية، لتصبح اللجنة العامة رقم 8 بالمحافظة، والمقرر أن تضم اللجنة لجنتين انتخابيتين واحدة بقرية أبورماد، وأخرى بمدينة حلايب، حيث يصل عدد الناخبين بالمدينة 3500 ناخب وناخبة