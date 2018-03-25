"نافعة" يطالب الرئيس القادم بهذا الأمر

25 مارس 2018 - 09:15 ص

طالب حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة الرئيس القادم بتشكيل لجنة مستقلة ، منذ أول يوم لتوليه المنصب لحوار وطني الهدف منه إعداد البلاد لما بعد 2022.

وقال نافعة في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لست مهتما بانتخابات رئاسية محسومة النتائج سلفا, لكنني مهتم بما بعدها. أطالب الرئيس بتشكيل لجنة مستقلة تماما تكلف منذ اليوم الأول لولايته الثانية بتنظيم مؤتمر لحوار وطني يستهدف إعداد البلاد لما بعد 2022, والالتزام سلفا بتنفيذ كافة توصياته، فإنقاذ المستقبل أهم من البكاء على الأطلال".

وتنطلق غدا الانتخابات الرئاسية داخل مصر بين الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي والمهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.