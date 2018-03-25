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"قومي المرأة" ببني سويف يشكل غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات

قبلي وبحري

بنى سويف
بنى سويف

مصطفى البحار

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أعلن المجلس القومي للمرأة في بنى سويف تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية ضمت محامى مكتب شكاوى المرأة بالمحافظة وعددًا من العضوات داخل فرع المحافظة و20 متابعًا ميدانيًا وعدد من العضوات والرائدات الريفيات.

وأكدت نارمين محمود مقررة الفرع ببنى سويف على متابعة سير الانتخابات بكل القرى وإعداد تقارير على مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة والغرفة المركزية بالمجلس القومي للمرأة.

وطالبت نارمين أنه حالة تعرض أي سيدة لأى مشكلة أثناء الانتخابات تقوم بالتواصل مع الخط الساخن بمكتب شكاوى المرأة على رقم 15115 يذكر أن المجلس القومى للمرأة بمحافظة بنى سويف نظم حملات طرق الأبواب فى قرى ومدن المحافظة ضمن حملة صوتك لمصر بكرة لتوعية السيدات بأهمية الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية استهدفت 168ألفا و241 مواطنا.

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