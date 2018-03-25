بالفيديو.. الشرطة تعرض العمل علي راقصة لهذا السبب؟

25 مارس 2018 - 09:27 ص

جلست هاني دي دونغ الراقصة الرياضية المحترفة تحتسي القهوة مع صديقتها ميستي ويلبورن، داخل مقهى بكاليفورنيا، حيث حدث أمر مفاجئ أثبت أن صداقتهن فريدة من نوعها، حيث قامت فتاة شابة بشكل مفاجئ بحمل حاسوبها من ثم هربت مسرعة الى الخارج.

والتقطت كاميرات المراقة فيديو للفتاتين وهن يطاردن اللصة لاستعادة الكمبيوتر المحمول

وقال الرقيب راي كيلي من مكتب الشرطة أنه سعيد جدا بالنتيجة الايجابية وأنه معجب بشاعة الفتاتين، لافتا إلي أن مكتب شرطة مقاطعة الاميدا به أماكن شاغرة وإذا رغبت الفتاة في العمل عليها الاتصال به.

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