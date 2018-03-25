  • الأحد 25 مارس 2018
  • بتوقيت مصر12:17 م
بحث متقدم
صلاح

شاهد.. رد "صلاح" على فتاة طلبت منه الزواج

ي

مفاجآت عن صور "السماء" المنتشرة على "السوشيال ميديا"

عبد الله السعيد

ضربة موجعة لـ"السعيد" بمعسكر الفراعنة

صلاح

نجم "ليفربول" يحذر محمد صلاح من هذا الأمر

آثار الانفجار

تحديد 3 متورطين في الحادث الإرهابي بالإسكندرية

الدكتور على المصيلحي وزير التموين

التموين ترد على زيادة أسعار السلع عقب "الرئاسية"

محمود عزت

قيادي إخواني ينعي "محمود عزت"

مؤسس "فيس بوك" يتضامن مع المسلمين ضد "ترامب"

58 مليار دولار خسارة ..أسوأ أزمة في تاريخ فيس بوك

حاتم زكريا سكرتير نقابة الصحفيين

تفاصيل استقالة "زكريا" من "الصحفيين"

عبد الماجد وعرابي

"عرابي" زي " ابن سبأ" اليهودي

عبد الماجد :

"عرابي" زي " ابن سبأ" اليهودي

الحياة السياسية

عبد الماجد وعرابي
عبد الماجد وعرابي

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

قيادي بالجماعة الإسلامية : "عرابي زي بتوع التكفير"

#

قاتل ابن عشيقته أثناء ممارسة الرذيلة يروى الجريمة

#

أم تساعد عشيقها في قتل طفلها خوفًا من الفضيحة

#

بالفيديو.. سائق ينقذ رضيعًا ابتلع لسانه

أيات عرابي

عاصم عبد الماجد

ابن سبأ

المندسة

واصل عاصم عبد الماجد عضو مجلس شوري الجماعة الإسلامية هجومه علي الإعلامية آيات عرابي وأنها تؤدي دورا خطيرا داخل معسكر مؤيدي مرسي.

ووصف عبد الماجد علي صفحته الرسمية علي فيس بوك دور " عرابي" بأنها يشبه دور " ابن سبأ " اليهودي - مؤجج الفتنة في عصر الخليفة عثمان بن عفان- ،  لافتا إلي أنه  في أيامنا هذه ظهرت ( المندسة ) تبالغ في مدح  الرئيس الأسبق محمد مرسي وفي شتم الرئيس السيسي ، فنالت حريتها في تخريب معسكر مؤيدي مرسي من الداخل ..ولا عزاء للمغفلين ، بحسب وصفه.

وأضاف في هجومه علي عرابي : ادعى (ابن سبأ) اليهودي أنه أسلم وتكلم في تعظيم علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، حتى ظن المسلمون بأنه قد حسن إسلامه بعد طول يهوديته ، ثم غلا وادعى أن عليا هو" الله" ،  وبعد سنين اكتشفت الأمة أن (ابن سبأ) هذا ليس أكثر من "مندس " ، وأنه خرب عقيدة طائفة من المسلمين ونشر بينهم بغض أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة بزعم أنهم ظلموا عليا ، لافتا إلي أن هذا الدور تلعبه " عرابي" ، والتي يصفها دائما بـ"المندسة".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مصر والبرتغال .. كلام في الرياضة والسياسة

جمال سلطان

سلفية الشيخ "فركوس" (2)

محمود سلطان

بعد حوار ساندرا.. هل يغير السيسي إعلامه؟

فراج إسماعيل

أهداف إفريقية في شبكة الجهل!

أ. د. حلمي محمد القاعود

ساركوزى وكوشنر..يا شماتة الطغاة فينا

د. هشام الحمامي

ليسوا عشرة .. بل مائة وأكثر !

طه خليفة
شارك معنا

اخترنا لك

» أول ظهور تليفزيوني لعشيقة ترامب
» تفاصيل جديدة عن واقعة "الحاجة سعدية"
» إطلاق اسم صلاح على أكبر متاجر بإنجلترا
» محمد صلاح يكشف موقفه من مغادرة "ليفربول"
» صورة نادرة لموسيقار الأجيال بـ "الجبّة والقفطان"
» معلومات جديدة عن علاقة ترامب الجنسية بالممثلة الإباحية
» بلاغ ضد حازم حسنى لاتهامه بإفساد الانتخابات
» أعذار"شيكابالا" و"عاشور" لهزيمة البرتغال تفتح النار عليهما
» زيادة رواتب جهاز "كوبر".. ولهيطة يتقاضى 145 ألف جنيه
» إنقاذ 106 ركاب من طائرة "الطيار المخمور"
» بالفيديو.. ينتقم من خيانة زوجته على طريقة "داعش"

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    04:34

  • شروق

    05:58

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:14

  • عشاء

    19:44

من الى
أرطغرل
موسى مصطفى موسى
دعايا انتخابات 2018
طارق البشرى
تمثال لصقر قريش