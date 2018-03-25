"عرابي" زي " ابن سبأ" اليهودي

25 مارس 2018 - 09:28 ص

واصل عاصم عبد الماجد عضو مجلس شوري الجماعة الإسلامية هجومه علي الإعلامية آيات عرابي وأنها تؤدي دورا خطيرا داخل معسكر مؤيدي مرسي.

ووصف عبد الماجد علي صفحته الرسمية علي فيس بوك دور " عرابي" بأنها يشبه دور " ابن سبأ " اليهودي - مؤجج الفتنة في عصر الخليفة عثمان بن عفان- ، لافتا إلي أنه في أيامنا هذه ظهرت ( المندسة ) تبالغ في مدح الرئيس الأسبق محمد مرسي وفي شتم الرئيس السيسي ، فنالت حريتها في تخريب معسكر مؤيدي مرسي من الداخل ..ولا عزاء للمغفلين ، بحسب وصفه.

وأضاف في هجومه علي عرابي : ادعى (ابن سبأ) اليهودي أنه أسلم وتكلم في تعظيم علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، حتى ظن المسلمون بأنه قد حسن إسلامه بعد طول يهوديته ، ثم غلا وادعى أن عليا هو" الله" ، وبعد سنين اكتشفت الأمة أن (ابن سبأ) هذا ليس أكثر من "مندس " ، وأنه خرب عقيدة طائفة من المسلمين ونشر بينهم بغض أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة بزعم أنهم ظلموا عليا ، لافتا إلي أن هذا الدور تلعبه " عرابي" ، والتي يصفها دائما بـ"المندسة".