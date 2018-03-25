ضبط مدير مصنع لتصرفه فى 4 آلاف أسطوانة ببني سويف

25 مارس 2018 - 09:34 ص

ضبطت حملة من مباحث التموين في بني سويف بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية المدير المسئول عن مصنع لتعبئة أسطوانات البوتاجاز لاتهامه بالتصرف في عدد 4 آلاف أسطوانة بوتاجاز للسوق السوداء.



حررت الحملة التي قادها العقيد محمد محفوظ رئيس مباحث التموين القضية رقم 2524 جنح مركز ببا لسنة 2018 ضد"ع. أ. إ." 55 سنة ومقيم ببندر ببا، مدير مسئول عن مصنع لتعبئة أسطوانات البوتاجاز لإتهامه بالتصرف في 4 آلاف أسطوانة بالسوق السوداء.



كما ضبطت حملة مشتركة من قسم مراقبة الأغذية بإدارة الشئون الوقائية بمديرية الصحة في بني سويف بالتعاون مع مباحث التموين تاجر تجميع البان بإحدى قرى مركز بني سويف أثناء قيادته "تروسيكل" محمل بـ5 براميل بكمية 200 لتر لكل برميل لبن فرز بمجموع 1000 لتر وبفحص اللبن من خلال روماني تبين وجود تغير في الخواص الطبيعية واحتوائه على حشرات و ذباب وشوائب.



حررت الحملة محضرًا بالواقعة وتحفظت على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة