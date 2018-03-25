تعرف على درجات الحرارة اليوم

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يقدم موقع "المصريون" خدمة لقرائه الكرام لرصد حالة الطقس اليوم الأحد 25 مارس، وبيان بحالة الطقس على كل الأنحاء.

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية اليوم الأحد، أن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلاً، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا شمالاً.

والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر مضطرب وارتفاع الموج من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية على البحر المتوسط جنوبية غربية وعلى الأحمر شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة 15  26، الإسكندرية 14  24، قنا 18  32، الأقصر 18  34، أسوان  19  35.


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